Marc Márquez domina el sprint en Japón y se coloca más cerca de Jorge Martín

Marc Márquez ha sumado su séptima victoria al sprint de la temporada al vencer este sábado en el Gran Premio de Japón de MotoGP. Aunque el español acabó por delante del líder del Mundial, Jorge Martín, y Enea Bastianini, éstos fueron sancionados con una posición por pisar la zona verde en la última vuelta, lo que entregó en bandeja la segunda plaza a Diogo Moreira, por delante de ambos.

Marc Márquez recorta en cinco puntos a Jorge Martín y la diferencia entre los españoles ahora es de siete puntos, 306 del primero frente a 313 del segundo. El actual campeón de MotoGP supo aprovechar muy bien la oportunidad en la salida para ganarle la posición al madrileño, que intentó mantener la primera plaza, pero no pudo, mientras que su compañero de equipo Marco Bezzecchi se ponía tercero, tras una mala salida de Pedro Acosta.

Esa mala salida de Acosta le hizo estar en el peor momento en el sitio inapropiado, ya que Bastianini se coló en el grupo de cabeza y Álex Márquez, que intentaba mantener la posición, bloqueó frenos y se llevó por delante al propio Acosta y a Fabio di Giannantonio.

En cabeza de carrera, Márquez marcó la vuelta rápida de carrera en el tercer giro, con Martín intentando aguantar su ritmo y un poco más atrás estaban Bastianini, Bezzecchi y Ai Ogura, peleando por las posiciones de podio después de haber salido desde la undécima, pero verse beneficiado por la caída de esos tres pilotos.

Márquez gana y a Martín le sancionan

Desde atrás, también Moreira, que salía noveno, supo aprovechar su oportunidad para llegar hasta Ogura, que vio cómo poco después era superado por el piloto sudamericano y una vuelta más tarde también doblegaba a Bezzecchi. Márquez continuó como sólido líder, metiendo poco a poco, décima a décima de segundo, distancia sobre su inmediato perseguidor, que no era otro que Martín, con Bastianini en la tercera plaza, alejándose de Moreira, Ogura y Bezzecchi.

El nueve veces campeón del mundo supo controlar un ritmo firme y constante, manteniendo las diferencias en todo momento sobre su perseguidor, si era necesario, como sucedió a cuatro vueltas del final, cuando paró el cronómetro en 1:43.471. Martín, además, tuvo problemas en las dos últimas vueltas, en las que se le pegaron al rebufo de su moto tanto Bastianini como Moreira y Ogura, que por ese orden atravesaron la línea de meta al final de las 12 vueltas.

Entonces, Jorge Martín ya tenía un desgaste inusualmente alto de la rueda trasera, aunque la sorpresa llegó al final de la prueba, cuando Dirección de Carrera sancionó tanto a él como a Bastianini por exceder los límites de la pista al pisar la zona verde en la salida de la curva diez. La victoria de Márquez resultó inapelable, lo que le acerca al líder, que se tuvo que conformar con ser tercero tras la penalización, superado por Moreira, pero por delante del italiano.