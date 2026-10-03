Alcaraz descifra a Arnaldi y le arrasa para avanzar a cuartos de final en Tokio

Del suspiro agobiado al apretón de puños y dientes. De estar al límite a no encontrarlo. Alcaraz se atusaba el pelo cuando la soga más apretaba con cuatro bolas de set en contra. Fue entonces cuando, tras más de una hora batallada con Arnaldi, encontró el camino. Se apuntó seis puntos consecutivos para negar las cuatro tentativas del italiano y quedarse con la primera manga. Y ya no paró. Se adjudicó 29 de los siguientes 43 puntos para arrasar en el segundo set y precintar su clasificación (7-6, 6-1) a cuartos de final en Tokio. Ahí espera Shapovalov.

El murciano arrancó con buen pie el primer juego, rompiendo el primer servicio del italiano, al que le costó encontrar el ritmo. Arnaldi pareció despertar algo en el segundo, pero el potente servicio de Alcaraz (y un afortunado rebote en la red que se saldó en su favor) le acabaron dando el juego al español. Arnaldi, más combativo, empezó a ponérselo difícil a Alcaraz en el cuarto juego y logró finalmente su propio quiebre.

El encuentro continuó igualado, con ambos tenistas intercambiando puntos largos y salpicados de momentos de gran calidad. El italiano estuvo más inspirado al comienzo del tie break y casi logra hacerse con la primera manga, pero Alcaraz consiguió remontar un 6-2 en contra y acabó llevándose el set con una actuación furiosa e impecable.

El segundo set arrancó, de nuevo, con un claro dominio del español, que apenas daba a Arnaldi oportunidad de responder a sus servicios. Sin muchas dificultades, el español firmó un quinto juego impecable, anotándose el 5-0 y poniéndose a un paso de la victoria. En el séptimo juego, el murciano encadenó un par de fallos, pero se acabó reponiendo, firmando una gran remontada y logrando la victoria. Alcaraz se enfrentará a Shapovalov en cuartos de final y podría cruzarse con Munar en semifinales.