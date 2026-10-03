Qué significa realmente la reflexión del filósofo alemán Friedrich Nietzsche: «Cuanto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar»

Para el filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, superar al resto tiene un costo, ya que quien se eleva deja de ser visible con claridad para quienes se quedan abajo.

Así, Nietzsche describió la distancia entre quien rompe con el grupo y quien sigue atado a la mirada colectiva. El filósofo construyó buena parte de su obra alrededor de esa distancia entre quien se aparta del grupo y quien permanece en él.

Lo que Nietzsche entendía por elevarse por encima de la moral del rebaño

«Cuanto más nos elevamos, más pequeños parecemos a quienes no saben volar», versa la reflexión de Friedrich Nietzsche, en donde la distancia física representa una distancia moral.

Nietzsche llamó moral del rebaño a la que arraiga en el resentimiento de quienes no logran destacar, puesto que quien se eleva deja de encajar en la vara con la que ese grupo mide lo bueno, y por eso se empequeñece a sus ojos.

Según reconstruye la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, Nietzsche distinguió dos sistemas de valores. Uno, propio de sociedades aristocráticas, celebraba la excelencia y nacía de lo que el filósofo llamó un pathos de la distancia frente a la gente común. El otro invirtió esa jerarquía y castigó cualquier daño al bienestar ajeno en nombre de la igualdad universal.

Ese segundo sistema fue, para Nietzsche, producto de una revuelta de los sometidos contra sus superiores, impulsada por el resentimiento.

Frente a esa moral de rebaño, defendió a quienes se dan sus propias leyes y se crean a sí mismos, honestos incluso con las verdades incómodas. Ese proceso de autosuperación culmina, en su obra, en la figura del Übermensch, el creador de valores nuevos que no depende del juicio ajeno.

Esta reflexión pertenece al aforismo 574 de Aurora, titulado «¡No hay que olvidar!», según el texto original en alemán.

La incomprensión hacia quien se distingue, la misma que describió Nietzsche

La lectura del filósofo se aplica hoy a cualquier persona que rompe con lo esperado en el trabajo o en una convicción personal. Quienes no dieron ese paso suelen interpretar la distancia como arrogancia. La reflexión de Nietzsche la explica, en cambio, como una simple diferencia de altura.

El resentimiento que Nietzsche describió no necesita una ofensa real para activarse. Alcanza con que alguien deje de compartir el punto de vista de quienes lo rodean o, incluso, envidia. Esa misma dinámica explica por qué destacar suele generar rechazo antes que reconocimiento inmediato, incluso cuando nadie hizo nada para provocarlo.

Quién fue el filósofo alemán Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, cerca de Leipzig, Alemania. En 1869, con 24 años, se convirtió en el profesor más joven de filología clásica de la Universidad de Basilea. Renunció al cargo en 1879 por el deterioro de su salud, lo que le permitió dedicarse por completo a escribir.

Entre las obras de Nietzsche están El nacimiento de la tragedia (1872), Humano, demasiado humano (1878), La gaya ciencia (1882), Así habló Zaratustra (1883-1885), Más allá del bien y del mal (1886), La genealogía de la moral (1887) y El ocaso de los ídolos (1888). El anticristo se publicó después de su muerte.

En enero de 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental en Turín y entró en un estado de demencia progresiva. Pasó sus últimos años al cuidado primero de su madre y luego de su hermana, hasta morir en 1900 por un derrame cerebral agravado por una neumonía. La ciencia actual sugiere que padeció un meningioma retroorbitario.