En 1890 un farmacéutico neoyorquino liberó un centenar de estorninos en Central Park: 136 años después esos pájaros son una plaga de 100 millones que cambió hasta la seguridad de la aviación

Para 1890, el farmacéutico neoyorquino Eugene Schieffelin liberó unos 100 estorninos europeos en Central Park, en Nueva York. Ciento treinta y seis años después, sus descendientes llegaron a sumar más de 200 millones de ejemplares en Estados Unidos, México y el sur de Canadá.

La expansión de los estorninos transformó el paisaje sonoro de los campos y las ciudades de Estados Unidos. También dejó una marca en la seguridad de la aviación, después de que una bandada provocara uno de los accidentes aéreos más graves del país.

¿Cómo la liberación de un centenar de estorninos en Central Park se convirtió en una plaga de millones en Estados Unidos?

Schieffelin era «farmacéutico de la ciudad de Nueva York y fabricante de drogas». Presidía la Sociedad Americana de Aclimatación, dedicada a introducir especies extranjeras en el país. A diferencia de otras aves que la sociedad intentó instalar sin éxito, los estorninos respondieron con entusiasmo.

Para 1930 habían cruzado el río Misisipi. Para 1942, llegaron a la costa oeste de Estados Unidos. Hoy habitan en todos los estados del país, gran parte de México y el sur de Canadá. Es la segunda ave silvestre más abundante del planeta, tras el gorrión doméstico.

¿Qué encontró un estudio genético de Cornell sobre la rápida adaptación de los estorninos en Norteamérica?

Un análisis genético del Laboratorio de Ornitología de Cornell, publicado en la revista científica Molecular Ecology, secuenció el ADN de estorninos de 17 puntos de muestreo en Norteamérica. El estudio halló una diferenciación geográfica muy baja entre extremos opuestos del continente.

La investigadora Natalie Hofmeister, estudiante doctoral y autora principal del trabajo, explicó que «los cambios evolutivos sucedieron en solo 130 años mientras la población explotaba». El equipo identificó cerca de 200 variantes genéticas ligadas al clima de cada región.

La población de estorninos reproductores alcanzó un máximo de 166,2 millones en 1970. Las estimaciones más recientes la ubican en unos 85 millones.

¿La conexión entre Eugene Schieffelin y Shakespeare es un mito?

La versión de la leyenda más difundida sostiene que Schieffelin quiso introducir en Estados Unidos cada ave mencionada en la obra de William Shakespeare. Según una investigación publicada en la revista científica Environmental Humanities, esa motivación «está enteramente fabricada» y ningún documento de la época la respalda.

El primer registro de esa historia apareció en 1948, más de cuarenta años después de la muerte de Schieffelin en 1906, en un libro del naturalista Edwin Way Teale. Sin embargo, su obituario público no menciona los estorninos ni la sociedad que presidía.

La liberación de 1890 tampoco fue la primera. La Sociedad de Aclimatación de Cincinnati había soltado unas 4.000 aves europeas entre 1872 y 1874, estorninos incluidos, y la sociedad de Schieffelin los había liberado en Central Park en 1877, trece años antes.

El propio estudio genético de Cornell halló apenas un cuello de botella moderado en la población norteamericana pese a su reducida base fundadora. Esa evidencia de un único evento fundador es, según la misma investigación, incierta.

¿Cómo cambió el pico de los estorninos en Estados Unidos por su dieta?

Un estudio publicado en 2024 en la revista científica Scientific Reports comparó el pico de 1.217 estorninos con ejemplares de museo de los últimos 200 años. En el rango nativo europeo, su longitud no cambió en dos siglos. En Norteamérica, en cambio, el pico es hoy un 8 % más largo.

El tamaño del cuerpo evolucionó en sentido contrario, ya que los estorninos norteamericanos son hoy algo más pequeños que sus parientes europeos, un cambio que se produjo poco después de su llegada y se mantiene hasta hoy.

Los autores del estudio plantean que la dieta explica mejor este cambio que el clima. Desde 1960, el pico se alargó en Estados Unidos en paralelo al auge de los feedlots (corrales de engorde donde se alimenta al ganado con maíz en hojuelas).

El accidente aéreo de 1960 en Boston que cambió la seguridad de la aviación por los estorninos

El 4 de octubre de 1960, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el vuelo 375 de Eastern Air Lines despegó del aeropuerto Logan de Boston. Segundos después, tres de sus cuatro motores succionaron una bandada de estorninos y el avión cayó en la bahía de Winthrop, a apenas 37 metros de altitud.

Murieron 62 de las 72 personas a bordo. Fue el primer accidente de un avión comercial con pérdida masiva de vidas atribuido a la ingestión de aves, en una época en que los motores a reacción eran nuevos y no existían estándares de resistencia a ese impacto.

El accidente llevó a la Junta de Aeronáutica Civil de Estados Unidos a pedir que se investigara la tolerancia de los motores a la ingestión de aves. La recomendación derivó en nuevas normas de seguridad de la aviación para que los motores resistan el impacto de aves pequeñas, como los estorninos.