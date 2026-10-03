Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Descubre dónde se localizan las gasolineras más baratas hoy en Madrid
Cómo ahorrar en gasolina: velocidad óptima para ir por carretera
El gesto que recomiendan todos los expertos en motor si vas a hacer un viaje largo: te puedes ahorrar más de 50 € en gasolina
En este primer sábado de octubre, es posible que quieras coger el volante para hacer una escapada a algún pueblo cercano o buscar los primeros colores del otoño. Si tienes previsto utilizar el coche, conviene saber dónde se encuentran las gasolineras con los precios más económicos, incluso ahora que ya está en vigor la nueva rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
A través de los datos que las estaciones de servicio reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica podemos conocer los precios actualizados, algo especialmente útil si tenemos en cuenta que unos céntimos de diferencia por litro pueden convertirse en varios euros al llenar el depósito. Toma nota porque este es el precio de la gasolina hoy 3 de octubre y estas son las gasolineras más baratas de Madrid.
Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Con los datos que las gasolineras reportan al Geoportal estas son las más baratas para repostar hoy sábado a primera hora:
Gasolina 95
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.607 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.607 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.617 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.629 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.647 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.647 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, Calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.647 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.647 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.647 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.649 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: 1.657 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.721 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.721 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.809 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.817 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.855 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.857 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.857 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.857 €/l.
- Shell. Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: 1.857 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.867 €/l.
- Shell. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.867 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.874 €/l.
- Shell. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.877 €/l.
- Shell. Alcobendas. Carretera M-603, km 14,9. Precio: 1.887 €/l.
- Shell. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.897 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l.
- Gasolinera Ciempozuelos. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.749 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.767 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.769 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.769 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.787 €/l.
- Petroprix. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.787 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.787 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1.799 €/l.
Estos datos nos permiten hacernos una idea de cuánto nos va a costar repostar hoy sábado, pero si deseas poder ver datos en otro momento puedes entrar en el Geoportal y consultar en función de la zona en la que te ubiques ya que dentro de esta web puedes ver también resultados en forma de mapa como este que te mostramos a continuación a modo de ejemplo: