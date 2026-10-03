En este primer sábado de octubre, es posible que quieras coger el volante para hacer una escapada a algún pueblo cercano o buscar los primeros colores del otoño. Si tienes previsto utilizar el coche, conviene saber dónde se encuentran las gasolineras con los precios más económicos, incluso ahora que ya está en vigor la nueva rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos.

A través de los datos que las estaciones de servicio reportan al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica podemos conocer los precios actualizados, algo especialmente útil si tenemos en cuenta que unos céntimos de diferencia por litro pueden convertirse en varios euros al llenar el depósito. Toma nota porque este es el precio de la gasolina hoy 3 de octubre y estas son las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 3 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con los datos que las gasolineras reportan al Geoportal estas son las más baratas para repostar hoy sábado a primera hora:

Gasolina 95

Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.579 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.579 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.607 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.607 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.609 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.609 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.617 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.619 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.629 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.629 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.647 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.647 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, Calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.647 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, Calle Jacinto Benavente, 6. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.647 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.647 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.649 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, s/n. Precio: . Shell. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 110. Precio: 1.657 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.721 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.721 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.729 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.749 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.809 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.817 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.855 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.857 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.857 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.857 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Shell . Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: 1.857 €/l .

. Butarque. Calle Fuente de la Teja, 2. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: 1.867 €/l .

. Alcorcón. Carretera N-V, km 12,5. Precio: . Shell . Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: 1.867 €/l .

. Coslada. Avenida de San Pablo, 39. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: 1.874 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina Calle Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.874 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: 1.877 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7, Centro Comercial M. Precio: . Shell . Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Shell . Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.877 €/l .

. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: . Shell . Alcobendas. Carretera M-603, km 14,9. Precio: 1.887 €/l .

. Alcobendas. Carretera M-603, km 14,9. Precio: . Shell . Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: 1.897 €/l .

. Parla. Avenida de las Lagunas, 1. Precio: . Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l.

Diésel

Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Gasolinera Ciempozuelos . Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: 1.719 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-404, km 39,8. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Polígono VPV.036.PPI-2, Triángulo N.º 1, s/n. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.767 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.769 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.769 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Avenida San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: 1.769 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 65. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.787 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.787 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.789 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.789 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo. Ciempozuelos. Calle del Cedro, 5. Precio: 1.799 €/l.

Estos datos nos permiten hacernos una idea de cuánto nos va a costar repostar hoy sábado, pero si deseas poder ver datos en otro momento puedes entrar en el Geoportal y consultar en función de la zona en la que te ubiques ya que dentro de esta web puedes ver también resultados en forma de mapa como este que te mostramos a continuación a modo de ejemplo: