Nubosidad y chubascos en Andalucía: AEMET prevé cambios climáticos y vientos en el litoral

Cielos nubosos cubrirán hoy el conjunto del territorio andaluz, trayendo chubascos ocasionales que podrían ser localmente fuertes, especialmente en Sierra Morena Occidental durante la noche y en las sierras de la mitad oriental durante la tarde. Se esperan nubes bajas en el área del Estrecho con posibles lloviznas, mientras las temperaturas mínimas ascenderán en el tercio occidental. Los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado y fuertes intervalos en el litoral mediterráneo oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de octubre

Tarde de chubascos y calma pasajera en Sevilla

El cielo se presenta hoy como un lienzo gris que, a medida que avance la jornada, podría desbordar sus pinceladas de agua. Desde la madrugada hasta el mediodía, es probable que se registren chubascos, dejando el ambiente cargado con una humedad que podría resultar incómoda. Con una temperatura mínima de 20 grados y viento suave del sur, las sensaciones térmicas podrían elevarse hasta los 30 grados, aunque esta inestabilidad atmosférica podría hacer que la gente se sienta más fresca de lo esperado.

Ya por la tarde, aunque los cielos se despejarán momentáneamente, hay que mantenerse alerta ante la posibilidad de más lluvias. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados durante el día y el horizonte podrá disfrutar de unas hermosas últimas luces antes de que el sol se esconda a las 20:04. Para quienes planeen salir, podrían llevar un paraguas a mano, dado que la tarde-noche promete ser un espejismo de calma antes del retorno de la tormenta.

CÃ³rdoba: cielos grises y lluvias intensas

En Córdoba, la jornada se despierta con una atmósfera tensa y húmeda, donde las nubes grises amenazan con desatar su carga. La temperatura inicial, fresca y agradable, se mantiene en 17 grados, pero a medida que avanza el día, se espera un brusco descenso de las temperaturas, con picos de lluvia que podrán ser intensos.

La mañana traerá momentos de calma, con cielos parcialmente nublados, pero a medida que la tarde se aproxima, la probabilidad de lluvias se eleva al 100%. Además, se prevén ráfagas de viento que superarán los 30 km/h, generando una sensación térmica de hasta 29 grados. Es un día para tener a mano el paraguas y no olvidar un abrigo, ya que por la noche el termómetro podría caer.

En Huelva, cielos nublados con lluvias ligeras

El tiempo en la ciudad se presenta estable, con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 20 y 31 grados. Durante la mañana y la tarde, se esperan lluvias, aunque estas no deberían ser intensas y se acompañarán de un viento ligero que refrescará ligeramente el ambiente.

Un día así invita a disfrutar de un paseo bajo las nubes o a compartir un café con amigos. Las temperaturas agradables permiten realizar actividades al aire libre, así que aprovechemos para salir y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Ambiente húmedo con posibles lluvias en CÃ¡diz

El tiempo en Cádiz presenta un inicio de jornada marcado por un cielo cubierto y una elevada probabilidad de lluvia, que alcanza el 90% durante la madrugada y continuará durante la mañana. A medida que avance el día, el ambiente se tornará pesado debido a una alta humedad del 100%, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 29 °C. Las temperaturas pueden sentirse más elevadas, alcanzando hasta 31 °C, mientras el viento soplará desde el sureste a una velocidad media de 15 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

Ya por la tarde, la situación meteorológica no mejorará mucho, ya que hay también un 90% de probabilidad de lluvia. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 29 °C. Con la puesta del sol a las 20:05, Cádiz disfrutará de cerca de 12 horas de luz, aunque el ambiente podría seguir siendo húmedo y fresco en general.

JaÃ©n: cielo nublado y lluvia persistente

Esta jornada en Jaén se presenta con un cielo cubierto que dejará caer lluvia desde la madrugada y a lo largo de la mañana, contribuyendo a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 22 grados. La brisa del norte soplará suavemente, aportando un toque fresco a la atmósfera.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia permanecerá alta. La tarde traerá cielos parcialmente nublados, pero se espera que las precipitaciones continúen durante la noche. Es un buen momento para llevar un paraguas y optar por ropa cómoda y ligera, ya que las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados en su momento más cálido.

Cielo nublado con chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo algo nublado y temperaturas frescas que rondan los 21 grados. Sin embargo, a medida que avance el día, el mercurio alcanzará los 28 grados, mientras los nubarrones irán acumulándose, anunciando chubascos intermitentes desde media mañana y precipitaciones puntuales en la tarde-noche, con una probabilidad del 80%.

Con el viento soplando del sureste a 10 km/h, es recomendable llevar paraguas, especialmente si se planean actividades al aire libre. La tarde podría volverse más húmeda, alcanzando un 95% de humedad, lo que hará que la sensación térmica se eleve, aunque las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 21 grados durante toda la jornada.

Granada: ambiente húmedo y nublado hoy

La jornada en Granada se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias desde la madrugada. La temperatura oscilará entre los 16 y los 29 grados, con una sensación térmica más cálida en las horas de mayor calor. A medida que avance el día, el tiempo empeorará y las lluvias se intensificarán especialmente por la tarde y noche, por lo que es recomendable llevar paraguas y vestir ropa impermeable. La brisa del sur puede aportar algo de frescura, pero es mejor estar preparado para un día húmedo y gris.

AlmerÃ­a: lluvias intermitentes y cielo nublado

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Almería, con temperaturas alrededor de 24 grados y un cielo mayormente despejado. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que darán paso a un cielo más nublado durante la tarde, donde el termómetro alcanzará los 30 grados.

A medida que el día se adentra en la tarde-noche, se anticipa una alta probabilidad de precipitaciones intensas. Es recomendable llevar paraguas y estar preparado para el viento de 20 km/h, que podría presentar ráfagas de hasta 45 km/h, especialmente cuando caigan las lluvias.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET