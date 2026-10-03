Cielo nuboso que irá cubriéndose, con probabilidad de chubascos localmente fuertes, especialmente en el Prepirineo y el tercio sur. Las temperaturas descenderán en el tercio oriental y el viento soplará flojo, variando a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 3 de octubre

Barcelona: cielo cubierto y expectante lluvia

El cielo se despereza lento, cubierto por un manto gris que anticipa la llegada de la lluvia en Barcelona. Con una temperatura que oscilará entre los 20 y 25 grados, la jornada del 26 de octubre estará marcada por una sensación más candente, que podría alcanzar hasta los 26 grados. La mañana nos recibirá con un ambiente pesado y la certeza de que las nubes pronto se soltarán, dejando caer agua en forma de aguaceros, especialmente de madrugada a mediodía.

Ya por la tarde, la situación se mantendrá similar, con un cielo igualmente cubierto que no nos dará tregua y el riesgo de chubascos seguirá presente. La humedad, que superará el 90%, acompañará cada momento del día, mientras el viento se mantendrá calmo, sin soplar más de 5 km/h. Con el sol saliendo a las 7:50 y poniéndose a las 19:29, disfrutaremos de un buen número de horas de luz, aunque el día se sentirá muy diferente a lo habitual por el ambiente cargado y la inminente lluvia.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y lluvias con viento fuerte

Las nubes cubren el cielo en L’ Hospitalet de Llobregat, creando una atmósfera de expectativa. Las primeras horas del día se presentan con un aire fresco, pero no tardarán en cambiar a una jornada marcada por un viento del noreste que soplará con fuerza y lluvias persistentes.

Por la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados, pero a medida que el día avanza, llegarán a los 18 grados por la noche. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que anticipa un ambiente húmedo y cargado. Con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 30 km/h, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente para lo que promete ser un día inestable.

Ambiente cálido con probable lluvia en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo que ofrece claros indicios de lluvia, ya que la probabilidad de precipitaciones asciende al 100% tanto en la madrugada como en la tarde-noche. Las temperaturas marcarán entre 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, aunque la sensación térmica podría rondar los 26°C, haciendo que el ambiente se sienta cálido y húmedo. El viento soplará de forma moderada desde el este, con ráfagas que podrían llegar a ser intensas, alcanzando los 15 km/h.

A medida que avance el día, la mañana se presentará con intervalos de nubes dispersas, mientras que en la tarde se espera un cielo más cubierto. A lo largo de la jornada, la humedad relativa se mantendrá alta, con picos del 95%, haciendo que la sensación sea pesada. Recordemos que el sol saldrá a las 07:49 y se pondrá a las 19:29, brindando casi 12 horas de luz, aunque el tiempo inestable marcará la pauta.

Nubes y probabilidad de lluvia por la tarde en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta con algunas nubes durante la mañana, aunque las probabilidades de lluvia son altas, especialmente hacia la tarde-noche. Las temperaturas oscilan entre los 17 grados por la mañana y los 23 por la tarde, con un ligero viento que podría aportar frescura.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a pasear y relajarse. Aprovechar las horas de luz para dar un paseo o tomar un café en una terraza puede ser una excelente manera de disfrutar de la jornada.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET