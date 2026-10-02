El PSOE se retrata con la farsa del exilio: «Hicimos que los descendientes de emigrantes del siglo XIX sean españoles»

El responsable del PSOE Exterior, César Mogo, ha reconocido que la Ley de Memoria Democrática permitió nacionalizar a descendientes de españoles emigrados desde el siglo XIX, pese a que la norma se articula sobre las víctimas del exilio y la represión franquista. Lo hizo en un vídeo que publica OKDIARIO, donde el socialista defiende que con dicha ley el PSOE hizo posible «que los descendientes del siglo XIX sean españoles».

Estas declaraciones las pronunció el responsable de acción exterior en el PSOE el 29 de octubre de 2025, una semana después de que se cerrase el plazo de la Ley de Nietos y tras una oleada de solicitudes que ha disparado la actividad de los consulados españoles, especialmente en Argentina. Lo que apunta a que miles de solicitudes y concesiones habrían sido concedidas sin justificar el exilio en el marco de la Guerra Civil y el franquismo.

«España y Galicia tenían una deuda con su emigración. Los millones de personas que desde el siglo XIX cruzaron océanos y fronteras para ganarse una vida mejor, la que no se podían permitir aquí, quisieran que sus descendientes fueran españoles como ellos. La Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez lo hizo posible», sostiene Mogo.

Emigración o exilio

Sin embargo, en su intervención dirigida a los españoles en el exterior, Mogo no hace ninguna mención al exilio cuando reivindica la ampliación de la nacionalidad. El dirigente socialista se refiere expresamente a los descendientes de los emigrantes españoles que abandonaron el país desde finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX.

Es precisamente esta distinción la que adquiere relevancia en el debate sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La condición de exiliado y su acreditación han sido objeto de controversia en relación con la inscripción electoral de los nuevos ciudadanos españoles. Tras que el Tribunal Supremo haya decidido de manera cautelar mantener el derecho a voto de sólo aquellos nacionalizados que los consulados puedan expedir certificación acreditativa de que sus antepasados hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencias de orientación sexual.

Mogo se refiere como «emigrantes» y no como exiliados a aquellos españoles que salieron del país durante las grandes oleadas migratorias hacia Europa y América entre finales del siglo XIX y principios del XX. En el caso de España, más de 2,5 millones de personas emigraron durante ese periodo y una parte muy importante tuvo como destino Argentina.

«Hasta el 22 de octubre todas las ventanillas de todos los consulados del mundo estuvieron abiertas para que los descendientes pudieran acceder a la nacionalidad española», añade Mogo, quien lamenta que «algunas fuerzas políticas del PP, la extrema derecha, también el bloque nacionalista gallego no fueran capaces de sumarse y apoyar esta ley que es un acto de justicia para la inmigración española».

«Los socialistas la lideramos y estamos emocionados de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo haya hecho posible», señala el dirigente socialista.

Quién es César Mogo en el PSOE

Mogo se convirtió en la nueva cara visible del PSOE en el Exterior en diciembre de 2024, cuando sustituyó a Pilar Cancela después de siete años al frente de esta estructura del partido. Cancela abandonó entonces la Ejecutiva Federal del PSOE, tras el Comité Federal celebrado en Sevilla, aunque continuó como secretaria de Estado de Migraciones.

El relevo se produjo después de la crisis interna que atravesó el PSOE en Argentina, donde la entonces secretaria general de la formación, Lorena Suárez, terminó abandonando el cargo tras las denuncias formuladas por afiliados ante el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires. Entre las acusaciones figuraba un audio donde Suárez hablaba de recopilar pasaportes de personas fallecidas para facilitar el voto a Pedro Sánchez en las elecciones generales de 2023.

La campaña de Mogo en Argentina

Tras su llegada a la Secretaría del PSOE Exterior, Mogo comenzó a reforzar su presencia en los países con una importante comunidad de españoles y descendientes. Entre sus desplazamientos estuvo Buenos Aires, donde mantuvo reuniones con representantes de la estructura socialista en Argentina y abordó la situación de los nuevos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.

El dirigente socialista regresó a Argentina semanas después de que terminara el plazo para presentar las solicitudes de nacionalidad.

En mayo de 2026, Mogo volvió a defender públicamente la necesidad de reforzar los consulados para agilizar las inscripciones de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Democrática. También puso el foco en la participación electoral de los españoles residentes en el exterior y en las facilidades introducidas tras la eliminación del voto rogado.

La Ley de Memoria Democrática ha permitido así que cientos de miles de descendientes de españoles hayan iniciado los trámites para obtener la nacionalidad. Una operación que el propio responsable del PSOE Exterior presenta como uno de los grandes logros de los socialistas y que ha convertido a los consulados españoles, especialmente en países como Argentina, en el epicentro de una histórica oleada de solicitudes de nacionalidad.