Los casos de tuberculosis crecen entre los ceutíes: cinco por los siete detectados en invasores

La tuberculosis suma ya 12 casos confirmados en Ceuta desde el 29 de julio, coincidiendo con el periodo analizado por el Comité Técnico de Coordinación de Salud Pública ante la invasión que asola a la ciudad autónoma. De ellos, cinco corresponden a casos de los propios ceutíes y siete están vinculados a los invasores, según el último informe epidemiológico semanal oficial, cerrado a 26 de septiembre.

El documento, elaborado por el Comité Técnico de Coordinación de Salud Pública ante la invasión acaecida en Ceuta, diferencia expresamente entre los casos relacionados con los invasores y aquellos que están directamente vinculados a los ceutíes. En el caso de la tuberculosis, la tabla recoge cinco casos entre la población de la ciudad autónoma frente a siete entre los inmigrantes ilegales.

La situación ha obligado a mantener una vigilancia específica sobre esta enfermedad. De hecho, el Ministerio de Sanidad mantiene entre las alertas activas relacionadas con Ceuta diferentes documentos específicos sobre tuberculosis, entre ellos las recomendaciones de actuación para su prevención y control.

Los datos conocidos anteriormente ya habían mostrado la presencia de tuberculosis entre los invasores llegados a la ciudad. Un informe difundido a mediados de septiembre recogía seis casos detectados desde el inicio de la crisis migratoria, cinco de ellos correspondientes a personas procedentes de Marruecos y uno a un residente en Ceuta. En aquel momento, Sanidad descartaba la existencia de un brote y señalaba que no había vínculo epidemiológico conocido entre los pacientes inmigrantes.

Un 1.100% más de casos

El propio informe epidemiológico refleja además un incremento porcentual muy acusado respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de la tuberculosis, Ceuta pasa de registrar un solo caso en el mismo periodo del año anterior a cinco casos en los propios ceutíes, lo que el documento traduce en un incremento del 1.100%. Es decir, el balance actual multiplica por cinco los casos registrados entonces dentro de esta categoría.

Fuerte incremento de la varicela

La tuberculosis no es la única enfermedad que aparece en la tabla epidemiológica. La varicela suma 13 casos relacionados con los invasores y uno desarrollado por un ceutí, según los datos acumulados desde el 29 de julio que figuran en el informe.

La evolución de esta enfermedad ya había provocado la activación de medidas específicas en Ceuta. INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) confirmó durante septiembre varios casos de varicela entre la población llegada de Marruecos y habilitó un área de aislamiento en Urgencias para atender a los afectados y realizar el seguimiento de sus contactos.

El Ministerio de Sanidad mantiene además un protocolo específico de actuación frente a la varicela en los centros de acogida de Ceuta, dentro de las medidas adoptadas ante la invasión acaecida en el mes de julio.

La propia documentación oficial insiste en que el seguimiento epidemiológico tiene como objetivo detectar precozmente enfermedades transmisibles y aplicar medidas de prevención y control. La ciudad autónoma dispone de una Red Ceutí de Vigilancia Epidemiológica encargada de recopilar y analizar este tipo de información sanitaria.