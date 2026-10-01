Si tienes cáscaras de patata en casa, tienes un tesoro sin saberlo: para qué sirven y cuáles son sus beneficios

Al pelar una patata, la mayoría tira la piel a la basura sin pensarlo dos veces. Sin embargo, aunque parezca un simple residuo, estas cáscaras conservan materia orgánica, almidón y minerales que permiten reutilizarlas de varias maneras dentro de casa, desde el jardín hasta la cocina, sin necesidad de comprar nada.

Antes de deshacerse de ellas conviene fijarse en su estado: es preferible descartar las cáscaras de patatas que estén enfermas o muy verdes, porque esas zonas concentran más glicoalcaloides, unos compuestos que se acumulan sobre todo cerca de la piel del tubérculo y que conviene evitar tanto en el compost como en la cocina.

Cómo aprovechar las cáscaras de patatas en el compost y el jardín

El uso más conocido es el compost, donde las cáscaras se descomponen junto con otros restos orgánicos y se transforman en materia que mejora la tierra. Para acelerar el proceso conviene cortarlas en trozos pequeños y combinarlas con materiales secos.

No conviene, en cambio, acumularlas directamente sobre la tierra de una maceta: si se descomponen de forma incorrecta pueden generar malos olores o atraer insectos. Lo más seguro es incorporarlas a un compost bien manejado y esperar a que se descompongan por completo antes de usarlas.

La cáscara de patata genera calor al descomponerse, lo que mejora la fertilidad del suelo y el rendimiento de los cultivos, además de favorecer la germinación de las semillas y acelerar el crecimiento de las plantas adultas. Elaborar abono con ellas también ayuda a proteger los cultivos de las heladas repentinas, controla las plagas y limita el crecimiento de malas hierbas alrededor.

El truco menos conocido: limpiar el óxido

Las cáscaras de patata también sirven para limpiar manchas de óxido en algunos objetos metálicos. Su contenido en ácido oxálico ayuda a aflojar los depósitos superficiales que deja la oxidación sobre la superficie, sin necesidad de recurrir a productos más agresivos.

Para comprobar si funciona basta con frotar la parte interna de una cáscara sobre la zona afectada y después limpiar y secar bien. También puede sumarse un poco de bicarbonato como abrasivo suave para reforzar el efecto, aunque este método sirve sobre todo para manchas pequeñas y casos puntuales.

Otros usos en la cocina y sus propiedades

En la cocina, las cáscaras dan para varias preparaciones sencillas: horneadas o fritas con un poco de sal se convierten en chips crujientes en pocos minutos, y su alto contenido en almidón también sirve para espesar guisos y caldos. Basta con añadirlas troceadas a una tortilla, con sal y pimienta, para aprovecharlas sin apenas esfuerzo.

Otra opción es preparar una especie de fécula casera: se cuecen las cáscaras, se escurren y se trituran bien antes de incorporarlas a otras preparaciones. Deshidratadas y pulverizadas de la misma manera, también sirven para espolvorear alrededor de las plantas y mantener alejados a roedores, o pueden enterrarse directamente en la tierra para que liberen sus nutrientes poco a poco.

Así, unos restos que casi siempre terminan en la basura pueden tener una segunda vida tanto en el jardín como en la cocina o la limpieza del hogar, y ayudar de paso a reducir la cantidad de residuos que genera una casa.