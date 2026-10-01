El Gobierno desvía 6.000 millones de los Presupuestos para pagar las bajas laborales y el ingreso mínimo

El Gobierno ha modificado partidas presupuestarias para aumentar en 6.000 millones de euros los fondos para pagar las bajas laborales y el ingreso mínimo vital, ambas responsabilidad de la Seguridad Social. Las bajas laborales están disparadas y el Gobierno se ha visto obligado a aumentar en 3.500 millones el presupuesto para pagarlas, que ya supera en el conjunto del año los 14.100 millones de euros.

Pese a todo, la ampliación de los fondos de la Seguridad Social para pagar las bajas laborales no será suficiente. Porque hasta agosto ya se han consumido el 83% de esos 14.100 millones de euros. El Gobierno necesitará buscar de nuevo más fondos en otras partidas del Presupuesto -que está prorrogado desde 2023- para afrontar este gasto.

Porque en 2025 el gasto total en bajas laborales de la Seguridad Social ascendió a 17.000 millones, mientras que en 2024 fue de 15.000 millones. En lo que llevamos de este año 2026, los ocho primeros meses, el gasto se ha incrementado en 1.000 millones de euros.

A este ritmo, en el conjunto del año el gasto superaría los 18.000 millones, por lo que el Gobierno tendrá que buscar en los Presupuestos otros 4.000 millones más para pagar las bajas laborales.

Lo que sí muestran los datos de agosto es que el incremento del coste de las bajas se está moderando. Sube, pero menos que en años anteriores. Aun así, sigue siendo un problema para la Seguridad Social y para las empresas, que tienen que afrontar también parte de los costes.

Ingreso Mínimo

El ingreso mínimo vital (IMV) también ha obligado al Gobierno a buscar fondos de otras partidas del Presupuesto. El Ejecutivo ha ampliado en 2.457 millones de euros los fondos para pagar esta polémica prestación, y supera los 5.100 millones de gasto total previsto para el conjunto del año.

En este caso, el gasto se ha incrementado respecto al año pasado en 500 millones de euros, mientras miles de afectados por las reclamaciones de devolución de la ayuda siguen esperando una solución por parte del Gobierno y a que Europa se pronuncie sobre la demanda que han puesto contra el Ejecutivo por incumplir la Carta Social europea.

Bajas laborales e ingreso mínimo están contribuyendo a elevar el gasto y a que el déficit público suba hasta agosto pese a las recaudaciones récord de impuestos y de cotizaciones sociales. El déficit se ha incrementado en un 1,8% respecto al año pasado hasta casi 33.000 millones de euros —aunque en tasa sobre PIB se reduce un 0,07% por el alza del PIB—.

Todo pese a que la recaudación por impuestos ha subido hasta los 230.000 millones, un 9% más que en 2025. Mientras, los ingresos por cotizaciones sociales aumentan un 7% y superan los 126.000 millones. El gasto, en cambio, sube un 11% sobre 2025.

Que el déficit suba pese a que los ingresos marcan récord es una de las consecuencias de que el Gobierno no haya aprovechado esa bonanza económica para aplicar una política fiscal adecuada para prepararse para cuando vengan las épocas de crisis.

Y eso es debido a la falta de Presupuestos. El Gobierno va a cumplir cuatro años sin presentar nuevas cuentas en el Congreso, incumpliendo su obligación constitucional de hacerlo. Esta falta de Presupuestos «ha tendido a restar eficacia a la política fiscal», asegura en un artículo Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas.

«El bloqueo normativo ha impedido realizar los ajustes de política tributaria que hubiera necesitado el ciclo», señala, e insiste en que «un papel más neutro de la política fiscal se hubiera justificado habida cuenta del vigor del crecimiento y la necesidad de ampliar el margen de maniobra para paliar crisis futuras, o apoyar la coyuntura cuando vengan tiempos difíciles».