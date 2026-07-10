El Gobierno ha modificado cuatro leyes desde 2019 que hacen más fácil el absentismo que denuncia Feijóo

El Consejo General de Economistas considera que la modificación por parte del Gobierno de cuatro leyes desde 2019 ha sido uno de los motivos que ha podido influir en que se haya disparado el absentismo laboral hasta las cifras actuales, de récord, y cuyo problema en el caso de las bajas injustificadas ha puesto encima de la mesa el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En el informe, que radiografía el incremento del absentismo y las bajas laborales entre 2019 y 2025, los economistas señalan que «la normativa de los últimos años ha modificado los incentivos y la medición del absentismo. Siendo muchos de estos cambios necesarios y comprensibles, también han sido objeto de análisis crítico algunos de ellos por la dificultad o necesidad de su seguimiento y control».

Las modificaciones o nuevas leyes señaladas por el Consejo de Economistas son cuatro. En primer lugar, el real decreto 8/2019 que introdujo el registro diario de jornada, «de modo que toda ausencia quedaría reflejada en el cómputo horario», explica.

En segundo lugar, la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores mediante el real decreto 4/2020, puesto que «eliminó la posibilidad de justificar un despido por absentismo en ciertas condiciones, reduciendo así el riesgo laboral de encadenar bajas», apunta el Consejo de Economistas.

La tercera es la ley 10/2021, de trabajo a distancia, que formalizó el teletrabajo y consagró el derecho a la desconexión, «pudiendo trasladar parte del absentismo al ámbito virtual», advierten.

Y, por último, «con el real decreto 1060/2022, vigente desde abril de 2023, los partes médicos se tramitan electrónicamente; el trámite rápido facilita la declaración de procesos breves y de patologías de difícil objetivación, incrementando posiblemente el número de bajas registradas».

Estas cuatro leyes son parte de la explicación del extraordinario incremento de las bajas laborales, como muestra el gráfico, un problema mayúsculo de difícil solución sin que paguen justos por pecadores. Los datos más recientes hablan ya de un absentismo en España de 1,6 millones de trabajadores, situando a España como líder europeo en absentismo laboral.

Pero el Consejo de Economistas cita otros motivos para explicar el incremento de las bajas laborales en España en los últimos años. Uno de ellos que «puede» explicar el absentismo es el envejecimiento de la población activa y el incremento de las enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales.

La existencia en España de una población trabajadora en franjas de edad más avanzada, lo que aumenta la probabilidad de enfermedades crónicas y recaídas, explicaría la diferencia que hay entre la tasa de absentismo en España y Europa, donde España es líder claramente.

Otra de las razones señaladas por el Consejo de Economistas es que el trabajador no pierde nada por estar de baja, y apunta a figuras intermedias como solución. «Algunos convenios complementan al 100% la prestación desde el primer día, de modo que el trabajador no pierde renta al ausentarse. La falta de figuras intermedias (baja parcial, reincorporación flexible) obliga a optar entre alta o baja completa, prolongando ausencias que en otros países se gestionan con esquemas graduales», señala.

Las bajas laborales se han convertido en cualquier caso en un quebradero de cabeza para el Gobierno y para los empresarios. El Ejecutivo gasta ya más de 16.000 millones de euros en pagar las bajas, mientras que la CEOE cifra en 33.000 millones el impacto total del absentismo.