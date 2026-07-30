Uno de cada tres españoles no puede pagarse una semana de vacaciones, peor que polacos, eslovenos y lituanos

Nuevo dato que contrasta con el triunfalismo económico del Gobierno. Uno de cada tres españoles no puede pagarse una semana de vacaciones fuera de casa, según los datos publicados este jueves por Eurostat referidos a 2025, el organismo estadístico de la UE. El 32,2% de los españoles no puede pagarse esas vacaciones, frente al 27,5% de media de la UE. Polacos, eslovenos o lituanos están mejor que los españoles.

España ocupa el puesto décimo por la cola entre los países miembro de la UE, por lo que 17 naciones están mejor. Los españoles están prácticamente a la par que portugueses y croatas y peor que Lituania, Letonia, Chipre o Malta, entre otros.

De entre las grandes economías europeas, sólo Italia está peor que España, según Eurostat. El 35,7% de los italianos no pudo pagarse una semana de vacaciones en 2025, mientras que en el caso de alemanes y franceses el porcentaje es de 20,9% y 23,2%, respectivamente.

El dato de Eurostat contrasta con la evolución del empleo en España y con el incremento del PIB, dato que también se ha conocido este jueves. En el segundo trimestre del año la economía española creció el 0,7%, lo que deja la anual en el 2,7%.

Pero el problema es que esos datos macroeconómicos no llegan a las familias. Según los expertos, porque la economía crece por el gasto público y la llegada de migrantes, que están tirando hacia arriba las cifras de empleo. Pero la productividad no sube, se estanca, y ese es el dato clave que muestra el avance de la economía, aseguran los críticos.

La inflación es otro dato clave. Este jueves el INE ha comunicado que los precios subieron en julio hasta el 3,5% interanual, la cifra más alta en dos años. Es el quinto mes consecutivo por encima del 3%.

En lo que va de año, el precio de hoteles, apartamentos y alojamientos similares ha aumentado un 30%, mientras que el transporte por avión lo ha hecho en un 21%. Son los productos que más han subido en lo que va de año, junto con los combustibles líquidos, un 28%.

Además, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha advertido de que el precio de venta al público de los carburantes registrará una subida directa de más de seis céntimos por litro en todo el territorio nacional a partir de este sábado, día 1 de agosto, por el incremento del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH).

A esto hay que añadir los precios de los alimentos y los combustibles, además de la electricidad, que se han disparado estos meses por la decisión del Gobierno de retirar la rebaja del IVA de la luz. La cesta de la compra ha subido otro 0,5% en julio, según la OCU, que ha pedido al Ejecutivo que rebaje el IVA de los alimentos al 0%.