Oficial: Carlos Sainz renueva con Williams con el mayor contrato de su carrera en la Fórmula 1

Carlos Sainz ha renovado oficialmente con Williams. El español seguirá siendo piloto de la escudería británica el año que viene pese a vivir uno de sus peores momentos debido al deficiente monoplaza FW48 que le está impidiendo luchar incluso por los puntos en el Mundial de 2026. El madrileño firma un «contrato multianual» que será el más grande en lo económico de su carrera en la Fórmula 1 al superar los 25 millones de euros por temporada.

Su compañero de equipo seguirá siendo Alex Albon, que también ha sido recientemente confirmado para el campeonato de 2027 con Williams. A sus 31 años, Sainz será uno de los pilotos mejor pagados de la F1, asemejándose su nuevo salario al del actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), es decir, tratamiento de estrella.

La ausencia de una vacante en otra escudería superior en cuanto a rendimiento y el incremento económico han sido los motivos para convencer a Carlos de seguir con los de Oxford. Sainz tuvo un brutal impacto en su primera temporada con Williams porque el coche era potente y firmó hasta tres podios. Sin embargo, los ingleses no se han adaptado al nuevo reglamento y este curso sólo suma seis puntos y es el decimoquinto clasificado del Mundial.

«El anuncio de hoy completa la alineación de pilotos de Williams para su 50 aniversario en 2027, después de que Alex Albon también confirmara ayer su continuidad en el equipo. Juntos, forman una de las alineaciones más formidables y experimentadas de la F1, con más de 370 Grandes Premios disputados, más de 1600 puntos y 31 podios entre ambos», reza el comunicado de Williams.

Sainz, contrato de estrella

Más sobre la renovación de Sainz: «Ambos pilotos comparten el compromiso de devolver a Williams a la élite a pesar de un difícil 2026, con la firme convicción de que el progreso que se está logrando internamente permitirá alcanzar ese objetivo». El madrileño también habló de la extensión de su vínculo con la escudería.

«¡Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo», afirmó el madrileño, que no se mueve en 2027.