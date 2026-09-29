La cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se aparta de la decisión sobre admitir o no la nueva querella contra Julio Iglesias

La cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se abstiene sobre la competencia de la segunda querella contra Julio Iglesias.

Las ex trabajadoras del cantante están intentando abrir a toda costa un caso contra Julio Iglesias en los tribunales españoles. Su primer intento fue una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional que fue tumbada por el fiscal jefe Jesús Alonso y la teniente fiscal Marta Durántez por falta de competencia.

A principios del mes de septiembre, las ex empleadas de Julio Iglesias interpusieron una nueva querella ante los juzgados que es prácticamente idéntica a la primera. La querella ha recaído sobre el Juzgado Central de Instrucción número 6 y el juez preguntó a las partes sobre la competencia o no de la Audiencia Nacional para estudiar el asunto.

El informe sobre la competencia le ha tocado al fiscal Vicente González Mota, que ya ha redactado el documento. Los jefes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional tenían que visar o no este informe pero no lo han hecho porque consideran que se deben abstener.

Alonso y Durántez consideran que no son imparciales para pronunciarse sobre el asunto. Ellos dos fueron los que defendieron que la Audiencia Nacional no tenía competencia para estudiar el caso de Julio Iglesias y dejaron su criterio establecido.

El fiscal jefe y la teniente fiscal han pedido su abstención al Consejo Fiscal. Los miembros de este órgano consultivo del Ministerio Público deliberarán sobre si les conceden o no la abstención. Fuentes consultadas aseguran que la decisión se inclina porque les concedan la abstención.

Julio Iglesias pide personarse

Julio Iglesias ha pedido personarse en el procedimiento sobre esta nueva querella que le han puesto sus ex empleadas. Su abogado José Antonio Chocolán ya lo ha pedido formalmente.

El cantante quiere conocer todas las acciones judiciales que se lleven contra él. De hecho, ganó un procedimiento Contencioso-Administrativo que le permitió acceder a la denuncia que le habían puesto sus ex empleadas.

Julio Iglesias quiere tener toda la información disponible para emprender acciones legales. Ya ha iniciado una batalla judicial contra las difamaciones que le hicieron a raíz de que se conociese el supuesto escándalo de abusos que contaron sus ex empleadas.

No denuncian en el país de los hechos

La Audiencia Nacional fue clara a la hora de archivar su denuncia por falta de competencia, pero avisó a las ex empleadas de Julio Iglesias de que podían denunciar en los países donde ocurrieron los hechos. Se tratan de República Dominicana y Bahamas donde el cantante tiene sus mansiones.

Una de las denunciantes explicó en sede judicial que no quería denunciar en República Dominicana porque no le parecía un sistema judicial garantista. No se pronunció sobre Bahamas cuyos tribunales se rigen por la jurisdicción inglesa que sí es garantista.

Las ex empleadas de Julio Iglesias quieren abrir el caso en España y es la segunda vez que lo intentan pese al criterio que impuso la Fiscalía. Sus abogadas mediatizan cada acción judicial exponiéndolas pese a que la Audiencia Nacional las consideró testigos protegidos.