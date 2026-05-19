Julio Iglesias llevará a Yolanda Díaz al Tribunal Supremo por injurias tras no retractarse de sus acusaciones

El cantante Julio Iglesias interpondrá una querella por injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante el Tribunal Supremo, después de que el acto de conciliación celebrado este martes en un juzgado de Madrid haya concluido sin acuerdo tras no retractarse la ministra de sus graves acusaciones contra el cantante. «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», había apostado Díaz en sus redes sociales.

Díaz se negó a retractarse de los comentarios que realizó en relación con la denuncia falsa por presuntos abusos sexuales interpuesta contra el cantante, al considerar que sus palabras no causaron daño reputacional ni vulneraron la presunción de inocencia de Iglesias. Al no prosperar la conciliación, la representación legal del cantante dará el siguiente paso previsto en el proceso: presentar la querella directamente ante el Supremo, tribunal competente por el aforamiento de la vicepresidenta.

Antecedentes: la demanda de conciliación de febrero

En febrero, Iglesias presentó una demanda de conciliación en la que reclamaba a Díaz que reconociera el daño causado, rectificara sus declaraciones y le abonara una indemnización acorde con la difusión alcanzada por sus comentarios. Su abogado, José Antonio Choclán, subrayó entonces que ese trámite es un requisito previo obligatorio para poder interponer una querella por injurias y calumnias.

En el punto de mira de esa futura querella figuran las declaraciones de Díaz del 13 de enero en la red social Bluesky y las del día siguiente en el programa La Hora de la 1 de RTVE, en las que, según el abogado del cantante, la ministra emitió «claros prejuicios de culpabilidad» contra Iglesias al referirse a presuntos abusos sexuales, condiciones de trabajo equiparables a la esclavitud y vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales en su entorno.

La denuncia original fue archivada

Dos ex empleadas del cantante le denunciaron por trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero al estimar que la justicia española carecía de competencias para investigar los hechos denunciados.

Tras el archivo, la defensa de Iglesias solicitó a la Fiscalía que le devolviera la denuncia para emprender acciones contra los denunciantes, petición que fue rechazada. El asunto ha quedado pendiente de resolución ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo.