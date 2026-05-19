Broncano obligado a disculparse con unos espectadores de ‘La Revuelta’: «Hemos decidido no usar nunca más IA»

Las bromas le han jugado una mala pasada a La Revuelta, que se ha comprometido a no utilizar más la Inteligencia Artificial (IA), después de que David Broncano se viera obligado a pedir disculpas a unos espectadores. «Hay que hacer una puntualización sobre el otro día», adelantó el humorista, que matizó: «Llevamos ya muchas puntualizaciones este año».

Con un rótulo que decía «puntualización» en pantalla, por si no hubiera quedado claro, Broncano se refirió a un montaje proyectado días atrás en uno de los monitores del programa. El equipo de La Revuelta utilizó la Inteligencia Artificial para crear una foto en la que usaron la imagen de personas reales.

Los afectados se pusieron en contacto con el programa de TVE para reprocharle el uso de su imagen en el mismo. «El otro día utilizamos unas imágenes que estaban hechas con Inteligencia Artificial para unas de estas bromas que hacemos con fotos. Y las personas que salían ahí nos han dicho ‘¡Hijo putas! ¡No saquéis imágenes nuestras!», apuntó el humorista, después de puntualizar que «la IA había cogido fotos de alguien real», algo que «pasa a veces».

El programa se disculpó personalmente con los espectadores afectados, y entonó también el mea culpa en público y en antena. «Les hemos pedido disculpas en persona. Nos disculpamos porque ha sido nuestro error no tener en cuenta que eran personas y que no tenían por qué salir en imagen en la tele».

La queja de estos espectadores ha motivado que el espacio de TVE tome una decisión drástica para no volver a meter la pata: La Revuelta no hará uso nunca más de la IA. «Queremos agradecérselo porque, a raíz de este toque de atención, hemos decidido no usar nunca más en el programa Inteligencia Artificial, en nada, y sólo utilizar nuestro trabajo. Creo que hay que hacerlo como primer paso en la lucha de la creatividad humana contra la IA en La Revuelta», expuso.

Sin embargo, la determinación de renunciar al uso de la IA en La Revuelta también podría tener consecuencias negativas sobre el programa. «¿Entonces qué inteligencia vamos a usar?», bromearon. «Es un problema, claro… hay que volver a lo artesano», sentenció Broncano.