Araújo se ríe de Broncano en TVE: «Pensaba que venía al programa número 1»

Ronald Araújo, jugador y capitán del FC Barcelona que recientemente se proclamó campeón de LaLiga EA Sports, ha sido el invitado de este lunes 18 de mayo en La Revuelta. El futbolista ha mantenido una charla con el presentador del programa de TVE, David Broncano,en la que ha destacado ciertos momentos de tensión entre ambos.

«Hoy viene a visitarnos un jugador de talla mundial. Es complicado hacer una entrevista de futbolista. Reciente campeón de LaLiga y capitán del Barça, encantados de tenerlo aquí»., ha dicho Broncano para presentar a su invitado del día este lunes 18 de mayo en La Revuelta. «¿No han ganado la Copa de la Reina?», ha preguntado Grisom, colaborador habitual del programa, a lo que Ronald Araújo ha dicho: «No tienen mucha idea de fútbol».

Broncano, reconocido seguidor del Atlético de Madrid, ha querido provocar a su invitado al decirle: «En la Champions un equipo español os dio un poquito de lo vuestro», a lo que Ronald Araújo ha respondido: «¿De qué valió?»

El pique de Araujo y Broncano 💥 Cómo de flipao tienes que ir para empezar así la entrevista con el capitán del campeón de Liga 😅 #LaRevuelta @RonaldAraujo_4 pic.twitter.com/OslgM9Kr2C — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 18, 2026

El momento más divertido

Es costumbre en La Revuelta que los invitados lleven un regalo. En esta ocasión, el futbolista le ha dado a Broncano una camiseta del Barça con el nombre de Pablo Motos y el dorsal 1: «Pensaba que venía al programa número 1», ha dicho el invitado, desatando las carcajadas del público.

Sobre dinero y salud mental

El invitado ha querido hablar sobre el problema de salud mental que ha sufrido últimamente y ha dicho “Es algo que sigue siendo tabú, pero ahora me siento bien, fue una decisión que me cambió la vida. He vuelto a ser el Ronald de antes, no me sentía yo como jugador. Exploté y pedí ayuda a los profesionales».

Araujo se sincera sobre su depresión y ansiedad → «Hay muchos tabúes todavía sobre la salud mental en el fútbol.» → «Sentía que no estaba bien. No me sentía yo ni en mi casa con mi familia ni jugando al fútbol.» → «Me siento muy feliz de haber tomado esa decisión porque me… pic.twitter.com/uWBp4EmiSc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 18, 2026

Y por último, Ronald respondió a las preguntas clásicas de La Revuelta, entre ellas, la correspondiente a cuánto dinero tiene él en la cuenta bancaria actualmente. El futbolista, sin mojarse demasiado, le ha confesado a Pablo Motos: «La última renovación fue la buena».