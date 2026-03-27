La desoladora reflexión de Araujo con su depresión en el Barcelona: «Tenía que pedir ayuda»

Ronald Araujo ha vuelto a hablar de sus duros problemas de salud mental. El central se apartó cerca de un mes del fútbol a raíz de una fuerte depresión por las fuertes críticas que recibió jugando en el FC Barcelona. Un estado que le obligó a tener que levantar la mano y parar después del infierno que vivió a raíz de su expulsión en Stamford Bridge. Un capítulo que quiso recordar y poner el foco en la exposición a la que están expuestos los futbolistas de élite cada fin de semana.

Todo comenzó contra el Chelsea. Araujo vio la roja directa y perjudicó al conjunto de Hansi Flick hasta tal punto que un error significó la derrota del Barça. Recibió todo tipo de insultos y críticas hasta que el charrúa se vio superado y comunicó al club que necesitaba irse por un tiempo indefinido. Desde aquel mes de diciembre hizo un viaje espiritual a Israel en busca de la paz lejos de los focos y no reapareció hasta la Supercopa de España a principios de enero. Desde entonces fue ganando poco a poco protagonismo, aprovechando las lesiones y sumando galones como capitán.

Después de este duro proceso, Ronald Araujo compartió cómo lo vivió, pero aún sigue siendo una herida que abre para explicar la importancia que es tener salud mental: «Sabía que había algo que no estaba bien, que no funcionaba porque uno se va sintiendo un poco más deprimido y después futbolísticamente uno no se siente como realmente sabe lo que puede hacer, lo que puede dar como jugador. Entonces la cosa ahí no funciona. Soy muy familiar, muy de mostrar cariño a mi mujer, a mis hijas, pero había perdido un poquito eso».

«Sabía que algo no estaba bien, pero uno por intentar seguir y también quizás por cultura. Por ejemplo, nosotros somos gente del campo y ahí es difícil no demostrar mucho los sentimientos. Y te cuesta. Esas barreras de decir ‘wow’, hay algo que está pasando, que necesito trabajarlo, necesito levantar la mano y pedir ayuda. Entonces me costó muchísimo reconocer que necesitaba trabajar, que necesitaba buscar ayuda de algún profesional. Y uno sigue, uno sigue, sigue, sigue. Pero hay un momento que dije ‘ya está’. Obviamente fue el momento de la acción con el Chelsea, que no fue esa acción específicamente, que sí, era un cúmulo de cosas, pero eso fue el momento desencadenante», explicó en un adelanto de Universo Valdano en Movistar +.

«Es evidente que tirarse ahí después de tener una amarilla era una locura. Y entonces eso dije. ‘Algo me está pasando’. Yo llegué al vestuario enseguida y dije ‘Tengo que pedir ayuda’. Hablé con mi mujer primeramente y le dije que algo me está pasando. Necesitaba pedir ayuda», concluyó.