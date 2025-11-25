Araujo vuelve a las andadas en Champions: expulsado por doble amarilla ante el Chelsea en la primera parte

Araujo volvió a las andadas en la Champions League y vio otra roja que condiciona y mucho al Barcelona en su partido contra el Chelsea en Londres al quedarse con un jugador menos antes de llegar al descanso. El central uruguayo cometió una entrada muy imprudente contra Cucurella en el minuto 44 teniendo amarilla, vio la segunda y se fue directo al túnel de vestuarios.

Araujo vio su primera amarilla del partido en el minuto 32 por protestar una acción en la que Lamine Yamal había caído sobre el césped y el árbitro no pitó falta. El central culé se encaró con el colegiado esloveno y este le enseñó la amarilla por protestar.

Solamente 12 minutos después, y con 1-0 en el marcador a favor del Chelsea, Araujo cometió una entrada muy a destiempo sobre Cucurella. Era falta clara y amarilla muy clara. Lo sabía el defensa uruguayo y todos. Vio la segunda, la roja y se fue expulsado justo antes de llegar al descanso. La cara de Hansi Flick, negando con la cabeza, lo decía todo. Le dio la mano muy disgustado con él cuando se iba a vestuarios.

Y es que no es la primera vez que Araujo, con sus graves errores en defensa, condiciona al Barcelona en un partido importante en Europa. O en Liga como en Sevilla este curso con el penalti que cometió. En Champions hace dos años dejó a su equipo con uno menos contra el PSG en cuartos de final. Su expulsión condicionó el partido por completo. Otro error más del uruguayo en un partido de alto nivel.