¿Cómo se pronuncia correctamente en español la palabra ‘pizza’? La RAE demuestra que nos equivocamos

Hay extranjerismos que usamos habitualmente, pero que nos generan dudas a la hora de pronunciar. Por ejemplo, kétchup. Sin embargo, otros como pizza nos parecen más fáciles, pero la Real Academia Española (RAE) ha identificado que no todos lo hacen correctamente.

Es una palabra usada en el día a día, pero muchos dudan a la hora de decirla en voz alta. La RAE ha dejado claro que la única forma es intentando acercarse a la pronunciación original en italiano: pítsa.

De hecho, para la RAE ese no es el único error que cometemos con la palabra pizza. Además, la mayoría de nosotros la estamos escribiendo incorrectamente.

Cómo se pronuncia correctamente ‘pizza’ en español, según la RAE

Según la RAE, la palabra pizza debe pronunciarse en español lo más cerca posible de su lengua de origen, el italiano. La pronunciación correcta es pítsa, con un sonido claro de ts en el centro de la palabra.

Esta indicación no es casual y tiene una base ortográfica muy concreta. La clave es la norma con los extranjerismos. Y es que la secuencia -zz- no forma parte de la ortografía del español.

Por ese motivo, pizza se considera un extranjerismo no adaptado o italianismo crudo. Y la normativa al respecto es una de las menos conocidas.

Es decir, al no haberse adaptado ni en su escritura ni en su pronunciación al sistema gráfico-fonológico del español, la RAE recomienda mantener una pronunciación lo más fiel posible al original.

Esto explica por qué no se considera correcta una pronunciación castellanizada como pisa o picha. La norma académica deja claro que la referencia debe ser la lengua de procedencia.

El Diccionario de la lengua española sí que define qué es una ‘pizza’

Que esté considerado un extranjerismo no significa que pizza no aparezca en el diccionario. Hay que tener en cuenta que es una palabra frecuente en español.

De hecho tiene su propia entrada en el Diccionario de la lengua española (DLE), pero conserva su condición de extranjerismo. La RAE la define como una voz italiana que designa una especie de torta de harina amasada, cubierta con queso, tomate frito y otros ingredientes, y cocida en el horno.

Esto demuestra que una palabra puede puede estar registrada oficialmente y, aun así, seguir considerándose extranjera desde el punto de vista normativo. Eso es exactamente lo que ocurre con pizza.

Cómo debes escribir ‘pizza’ en español, según la RAE

Hay palabras extranjeras como cruasán (croissant), pádel (paddle) o balé (ballet) que se han adaptado al español. Sin embargo, ese proceso no ha ocurrido con pizza, por lo que mantiene la grafía italiana.

Lo curioso es que eso hace que tenga una norma que casi nadie aplica. Según la RAE, pizza debería escribirse en cursiva en castellano. O al menos con alguna marca para diferenciarla.

La normativa académica establece una distinción fundamental entre extranjerismos no adaptados y extranjerismos adaptados. Los primeros conservan su grafía y pronunciación originales y deben marcarse tipográficamente.

Los segundos han modificado su forma para ajustarse al español y se escriben sin resalte, siguiendo las reglas de acentuación habituales.