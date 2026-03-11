Formentera exige pruebas de edad urgentes ante el aluvión de inmigrantes que se hacen pasar por menas y que son ingresados en centros de menores, alterando la ya de por sí crispada y frágil convivencia interna, y disparando con ello la tensión y la conflictividad.

Así lo ha exigido el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, a la directora insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, en una reunión planteada para abordar diferentes cuestiones relacionadas con la gestión de la llegada de inmigrantes ilegales a la menor de las Islas Baleares con 12.000 residentes.

Portas ha reclamado que se agilicen las pruebas de verificación de edad que se practican a los menas (menores inmigrantes no acompañados) y ha explicado que la convivencia entre menores y personas adultas dentro de los mismos recursos es uno de los factores que genera conflictos y tensiones.

Basta recordar lo sucedido el pasado mes de febrero, cuando fue apedreado el centro de menas después de un altercado previo con jóvenes de la isla en el Casal de Joves de Sant Francesc. Una pelea multitudinaria entre dos grupos con lanzamiento de objetos de todo tipo, incluidas sillas y palos, que se saldó con cuantiosos destrozos en las instalaciones.

Posteriormente, durante la noche, la situación derivó en un acto vandálico contra el centro de menas, registrándose el lanzamiento de piedras contra las instalaciones.

Un panorama social más que complejo que ha llevado a Portas a insistir en la necesidad de que los procesos de determinación de edad se resuelvan con la mayor rapidez posible, y que las primeras valoraciones que se realizan en Formentera sean lo más rigurosas y eficaces posible. Todo ello con el objetivo de detectar desde el primer momento posibles casos de mayoría de edad y evitar situaciones que después dificulten la gestión de los centros de acogida.

Actualmente, Formentera tiene 143 menas y en lo que va de año han llegado a la isla 30 en pateras. En la misma fecha del año pasado, en 2025, se habían registrado solo 20 llegadas, lo que evidencia el aumento de la presión migratoria en estas primeras semanas del año.

En este sentido, el presidente insistió en la necesidad de que las administraciones competentes aceleren los procedimientos de determinación de edad para garantizar una mejor gestión de los recursos y evitar situaciones de tensión entre los residentes.

Durante la reunión también se ha tratado la retirada de las pateras acumuladas en el Área de Residuos del Cabo, una cuestión que preocupa al Consell. Guasch ha explicado que se prevé que a partir del 1 de abril pueda empezar a trabajar la empresa adjudicataria del nuevo contrato, lo que permitirá iniciar las labores de retirada de estas embarcaciones.