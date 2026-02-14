Apedrean un centro de menas en Formentera después de un altercado con jóvenes de la Isla sucedido la tarde de este pasado viernes en el Casal de Joves de Sant Francesc. Una pelea multitudinaria entre dos grupos con lanzamiento de objetos de todo tipo incluidas sillas y palos que se saldó con cuantiosos destrozos en las instalaciones.

En concreto, en el Casal de Joves se registró un enfrentamiento entre dos grupos de menores, que ya venía de horas antes y que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad, según ha confirmado el Consell de Formentera, que asegura que no ha constatado la presencia de armas blancas en ninguno de los incidentes, aunque diversos testimonios así lo habrían asegurado.

Como consecuencia de los enfrentamientos, varios menores fueron atendidos en el hospital por heridas de carácter leve, sin que se produjeran lesiones de gravedad.

Posteriormente, durante la noche, la situación derivó en un acto vandálico contra el centro de menas, registrándose el lanzamiento de piedras contra las instalaciones. Ante estos hechos, el responsable del Casal de Joves ha presentado denuncia formal en el día de hoy, para dejar constancia de los incidentes ante las autoridades competentes.

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ante la gravedad de los hechos, ha mantenido contacto permanente durante toda la mañana con Guardia Civil, Policía Local y los técnicos responsables, con el objetivo de evaluar la situación y coordinar las actuaciones necesarias.

Dado que los incidentes afectan a menores, el Consell ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y el respeto, recordando que resulta imprescindible evitar discursos que puedan generar tensión social, estigmatización o confrontación entre colectivos.

«No debe alimentarse ni el odio ni la crispación», ha afirmado Portas el presidente insular de una hasta ahora tranquila isla de apenas 11.000 habitantes.

El también presidente de la coalición Sa Unió (coalición de PP y Compromís) ha apuntado que durante la próxima semana se seguirá trabajando en el refuerzo de las medidas de control, seguimiento y coordinación con los cuerpos de seguridad, con el objetivo de prevenir la repetición de situaciones similares.

Mientras se investigan los hechos, se han activado excepcionales medidas preventivas, reforzando los dispositivos de vigilancia y seguimiento en las instalaciones tutelares.

De forma complementaria, Guardia Civil y Policía Local reforzarán la vigilancia tanto en los espacios frecuentados por los menores como en el propio centro.

El Consell de Formentera ha advertido que «sigue de forma directa la situación de los menores que resultaron heridos y reconoce la lógica preocupación de las familias y de la ciudadanía».

Finalmente el Consell de Formentera ha advertido que actuará con toda la contundencia necesaria para garantizar la protección de todos los menores, la convivencia y la seguridad. En estos momentos la institución insular tutela a en torno a 130 menas.