Va a peor: Baleares ya dobla las pateras y los ilegales llegados a las Islas en el arranque del año

Las Islas Baleares ya doblan el número de pateras y de inmigrantes ilegales interceptados en el archipiélago en los primeros 15 días de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, un año de récord histórico de inmigración ilegal en cayuco con 7.135 ilegales capturados. Este inicio de 2026 ya son 190 frente a los 97 de los primeros 15 días del año pasado, lo que aventura otro año de récord si se mantiene la tendencia.

Un total de 28 migrantes han sido rescatados este jueves tras llegar en patera a Formentera.

Según ha explicado la Delegación del Gobierno, la localización de un primer grupo de 13 personas de origen magrebí ha tenido lugar a las 03.45 horas en la zona de la Mola, en Formentera.

Más tarde, a las 08.56 horas se ha interceptado a un total de 15 personas, también de origen magrebí, y en la misma zona.

Con estas llegadas, Baleares ya multiplica por dos tanto el número de pateras como el de inmigrantes interceptados en las Islas arribados en estas embarcaciones lanzadas desde Argelia por las mafias.

Los 190 ilegales confirmados este año suponen un incremento del 96%, prácticamente el doble de los registrados en los primeros 15 días de 2025, que fueron 97.

También se duplica el número de pateras. En este arranque del año ya han llegado 10 frente a cuatro en el mismo espacio de tiempo en 2025.

De mantenerse esta intensidad en las llegadas, 2026 puede batir el récord de ilegales y de pateras llegadas a las Islas en 2025, que ya registró el máximo histórico del archipiélago con un total de 7.135.

Mientras, la institución encargada de tutelar a los menas que llegan a Mallorca, el Consell de Mallorca, ha constatado una reducción significativa en el número de menas que figuran entre los interceptados en las llegadas de las pateras a la isla. Según ha podido saber OKBALEARES de fuentes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), las entradas en los centros de acogida empiezan a notar el descenso.

Los tres últimos meses del año están ofreciendo a los responsables del IMAS una nueva realidad que aún no se puede considerar definitiva: cada vez figuran menos menores no acompañados en el recuento de personas interceptadas en cada patera que llega a las costas mallorquinas.

Fuentes del IMAS aseguran a OKBALEARES que hasta este verano lo habitual era que en cada patera entre un 8% y un 10% del pasaje fueran menores de edad. El porcentaje se ha reducido considerablemente desde septiembre.