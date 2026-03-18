El antiguo cine donde los palmesanos iban a ver clásicos se convertirá en un edificio multiusos de 9 plantas

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado este miércoles la impresionante reconversión a la que se someterá el antiguo cine Metropolitan de Pere Garau. El inmueble se transformará en un gigantesco centro multiservicios de hasta nueve plantas, en las que se ubicará una comisaría de Policía Local, una escoleta, una biblioteca, un centro de salud y un parking.

El antiguo cine, que llegó a tener la pantalla más grande de toda Mallorca, se convertirá en los próximos años «uno de los equipamientos de barrio más importantes de los últimos 25 años», según ha manifestado el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP).

El Metropolitan fue inaugurado en el año 1966 con la película My Fair Lady, protagonizada por Audrey Hepburn. En sus inicios contaba con una capacidad cercana a 1.000 butacas, una etapa de esplendor en la que miles de palmesanos acudían al lugar a ver cine clásico.

Ahora, el edificio será un centro multiservicios contará con más de 7.000 metros cuadrados y una inversión de 14,3 millones de euros. El plazo de ejecución es de 18 meses y la idea es que tanto la demolición del edificio actual como la construcción del nuevo pueda licitarse el año que viene para que esté listo en un plazo aproximado de un año y medio.

«Volvemos a recuperar un espacio abandonado durante años y lo transformamos para los ciudadanos de Palma y para los vecinos de Pere Garau», ha celebrado el primer edil palmesano.

El futuro inmueble combinará el hormigón con la madera y los espacios serán flexibles y adaptables a la multitud de usos previstos en el edificio. Contará con tres plantas soterradas, las cuales se destinarán a plazas de aparcamiento y a almacenes, y cinco sobre rasante y una cubierta, donde se ubicarán los diferentes servicios municipales.

En la planta baja, la planta segunda y en parte de la tercera se ubicarán los usos más «estáticos», como son la comisaría de la Policía Local, la unidad básica de salud, la ‘escoleta’, la oficina de atención al ciudadano, el centro de día y una sala de conferencias.

A partir de la tercera planta, el edificio será más flexible y podrá adaptarse a las necesidades cambiantes del barrio, ya que contará con salas polivalentes, aulas abiertas y espacios para entidades. Además, se instalará el centro de personas mayores, el ‘casal de barri’ y la biblioteca.

El anteproyecto arquitectónico ganador presentado por Joan Fortuny y Martí Sanz concibe el centro multiservicios como un espacio «abierto y polivalente» pensado para generar actividad durante todo el día y acoger diferentes perfiles.

Partiendo de esta idea, según ha informado el Consistorio, el proyecto articula todos los usos a través de dos atrios principales, uno abierto al exterior y conectando el edificio directamente con el barrio y otro bioclimático, que funcionará como un «corazón social y ambiental» y aportará luz natural, ventilación y espacios de encuentro.

La relación con la calle se reforzará con la creación de un porche público, que funcionará como una extensión del espacio urbano y como el inicio de un recorrido hacia los atrios interiores. Este espacio de sombra y protección facilitará el acceso y mejorará la accesibilidad.

Criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y confort ambiental

Otro de los elementos que el alcalde ha destacado de la propuesta ganadora es la forma escalonada de la fachada interior del edificio, que permitirá que cada uno de los espacios disponga de su propia terraza exterior y garantizará que exista una «relación visual» entre las diferentes plantas.

El anteproyecto, asimismo, contempla que la parte posterior de la parcela se mantenga sin edificar y se convierta así en un espacio libre que actuará como «pulmón interior», complementando los espacios verdes del barrio.

Este espacio, ha detallado el alcalde Martínez, será «polivalente, verde y comunitario» y estará pensado para acoger diferentes usos a lo largo del día y del año. Su actividad principal será la de patio exterior de la ‘escoleta’ y, cuando esta no esté en funcionamiento, se podrá abrir al barrio y convertirse en un refugio climático urbano.

Para acabar, el alcalde ha puesto en valor los criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y confort ambiental que incorpora la propuesta, que persigue el objetivo de alcanzar un consumo energético prácticamente nulo y contempla medidas para mejorar la gestión y ahorro de agua.

El edificio contará con un total de 4.655 metros cuadrados construidos sobre rasante y 2.631 metros cuadrados bajo rasante. A ellos se suman los 213 metros cuadrados destinados al patio infantil y los 89 metros cuadrados para el patio del centro de personas mayores.