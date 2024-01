Cierre, abandono y dejadez municipal con el antiguo cine del barrio más poblado de Palma, en concreto, los multicines Metropolitan de Pere Garau que en 2011 cerraron sus puertas.

Aunque en noviembre de 2018 el Ayuntamiento de Palma anunció su inminente expropiación de la que nada más se supo, y en 2019 el pleno municipal presidido por el alcalde socialista, José Hila, aprobó iniciar los trámites para su adquisición, cuatro años después, el vetusto edificio del número 14 de la calle Gabriel Llabrés, es un imponente cadáver urbano de más 2.000 metros cuadrados con sus sucias persianas repletas de pintadas vandálicas bajadas.

En el barrio donde viven más de 30.000 palmesanos que cuenta con las peores infraestructuras de toda la capital balear, con una minibiblioteca, un minicasal, un centro de salud que no da abasto y tiene innumerables deficiencias, donde no hay quien aparque y sin zona verde alguna por la que pasear, la adquisición de estos antiguos cines solventaría gran parte de las carencias del barrio.

Los últimos en presentar una propuesta sobre este inmueble fueron los concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales, si bien, ya no pueden proponer nada más en el salón de plenos, dado que no obtuvieron representación alguna en esos comicios.

Pero la intención estaba ahí y el partido naranja era partidario de que el Ayuntamiento lo adquiriera y se destinase a un centro de usos polivalentes, incluido el sociocultural.

Pero, a fecha de hoy, no hay propuesta sobre la mesa y los vecinos de la zona, como el portavoz de la asociación Flipau amb Pere Garau, no esconde que los residentes de Pere Garau, «nos sentimos engañados por el Ayuntamiento, que en todos estos años no ha utilizado los fondos de Capitalidad, ni el presupuesto propio, ni el dinero de la ecotasa para adquirir los edificios abandonados que hay en el barrio para crear equipamientos como se aprobó en el pleno».

En este sentido Falo recuerda que en 2022 el Ayuntamiento de Palma cerró con un superávit de 40 millones de euros «y seguimos esperando que se active la compra de solares y edificios para uso social en Pere Garau».

El barrio que junto al de Son Ximelis es el que tiene más densidad poblacional de toda Palma con más de 400 vecinos por hectárea cuando lo ideal es no superar los 120, y con un 40% de residentes de origen extranjero, faltan equipamientos públicos de todo tipo, pese a que hay edificios y solares disponibles para su construcción, como apunta Falo,

«No hay equipamientos, y ves el cine abandonado, el solar de la plaza Pere Garau número 9 abandonado desde 2009, y la administración no hace nada pese a que el Ayuntamiento gana dinero todos los años. Nos están engañando porque hay problemas de aparcamientos, de equipamientos, con un centro de salud deteriorado por viejo y con problemas estructurales con cucarachas, ratas y aquí nadie toma medidas».

Mención aparte merece el aparcamiento que legislatura tras legislatura promete cada gobierno municipal construir en la calle mejor urbanizada de la zona, la de Médico José Darder, y que nunca se llega a concretar, aunque para el portavoz de la mayor asociación vecinal de la zona, habilitarlo en ese espacio sería un error.

«Es una inversión millonaria de más de 12 millones de euros que ahora serían más, en la calle mejor del barrio, con un paseo, parque infantil y árboles. Para nosotros sería un error construirlo allí, teniendo un solar como el del cine Metropolitan donde caben no menos de 150 coches y tendría también una función rotatoria para los usuarios del mercado de abastos y después para los residentes».

Para el portavoz de la entidad vecinal de la zona, la adquisición del Metropolitan sería capital para revitalizar el barrio ya que además de albergar tres plantas de aparcamientos subterráneos en las seis plantas restantes en altura podrían habilitarse los equipamientos de los que carece históricamente la zona más poblada de Palma.

«Las cosas hay que hacerlas con sentido común e interés general», remarca Falo, que fue muy crítico con el anterior gobierno municipal por la contestada obra de peatonalización de 275 metros de calle Nuredduna donde el ex alcalde socialista, José Hila, invirtió dos millones de euros en la zona más cara del barrio con una renta per cápita de más de 16.000 euros año cuando en el resto no alcanza los 9.000.

Una obra que no ha hecho más que aumentar ha remarcado el proceso de gentrificación que padece esa zona privilegiada de Pere Garau colindante a las céntricas Avenidas.