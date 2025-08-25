Morante de la Puebla vuelve a Mallorca para la reapertura ocho años después de la plaza de toros de Muro

Tras ocho años de inactividad y silencio, la plaza de toros La Monumental de Muro volverá a acoger una corrida de toros. Y para ello, lo hará con un cartel de ensueño que ya ha sido anunciado: Javier Conde, que celebra sus 30 años de alternativa; Morante de la Puebla, el torero del momento y gran ídolo de la afición taurina; y el joven Marco Pérez, una de las grandes promesas del toreo. Las entradas ya están a la venta en las taquillas de la plaza y en los puntos de venta habilitados.

El festejo tendrá lugar el próximo domingo 14 de septiembre a las 18:30 horas, en el que se prevé una gran asistencia tras ocho años sin toros. La última en La Monumental fue en el año 2017, aunque ésta vez la gran novedad es que podrán entrar los menores de 16 años acompañados de un adulto, después de que PP y Vox pusieran fin a la prohibición durante ocho años del Gobierno de izquierdas que presidía Francina Armengol con los independentistas de Més y Podemos.

El regreso de los toros a Muro ha sido gracias a Balears Cambio de Tercio, la empresa que ha conseguido mantener viva y promocionar la tauromaquia en Mallorca. La recuperación de La Monumental, un lugar clave del patrimonio taurino, es sólo un ejemplo más.

Para la corrida del 14 de septiembre, se lidiarán astados de El Pilar, Garcigrande, Álvaro Núñez, Monte La Ermita, El Capea y Román Sorando Herranz, garantía de variedad y bravura.

Corrida de toros en Palma e Inca

La última corrida de toros celebrada en Mallorca fue la de Palma. Los niños pudieron regresar al Coliseo Balear para disfrutar de un cartel de lujo con los toreros Juan Pedro Domecq, Sebastián Castella y Morante de la Puebla.

En abril también hubo otro festejo taurino en Mallorca. En Inca se registró un aforo completo en una histórica corrida. Histórica por la vuelta de los Miura a la capital del Raiguer 100 años después e histórica por los 800 menores que pudieron sentarse en distintos puntos de la grada acompañados por adultos.

La plaza de toros de Inca tuvo que colgar el cartel de ‘agotadas localidades’ por lo que consiguió sentar en el gradería y en los palcos a unas 6.000 personas de público. La afición dejó claro el elevado interés en esta tradición que existe en Mallorca, y se espera volver a demostrar el 14 de septiembre en Muro.