Día de los Inocentes 2025: éste es el increíble motivo por el que hoy se hacen bromas

Este domingo, 28 de diciembre de 2025, se celebra el Día de los Santos Inocentes, una fecha marcada por la tradición, el humor y, sobre todo, por las bromas que llenan hogares, calles y redes sociales. Es una tradición histórica que combina cultura, ingenio y memoria en la que los españoles tienen la oportunidad de reírse, sorprender y compartir momentos con familiares y amigos, recordando al mismo tiempo un episodio bíblico que dio origen a la fecha.

Ahora bien, aunque las bromas sean las verdaderas protagonistas de la jornada, hay una serie de recomendaciones que conviene recordar. En primer lugar, evitar las bromas dañinas; la intención siempre debe ser provocar risa, no herir sentimientos ni generar pánico. Por otro lado, en ningún caso se debe difundir información falsa sensible sobre emergencias, accidentes o salud. Finalmente, cabe recordar que el Día de los Inocentes 2025 es la excusa perfecta para imaginar situaciones cómicas o inesperadas, siempre dentro de los límites del respeto.

Día de los Inocentes 2025

El Día de los Inocentes tiene su origen en un episodio bíblico que data de hace más de 2.000 años y que refleja uno de los episodios más trágicos narrados en los evangelios. Según los textos de Mateo y Lucas, el rey Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, temió la pérdida de su poder y decidió eliminar cualquier amenaza a su trono. Para ello, ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores, con la intención de asegurarse de eliminar al futuro «rey de los judíos».

Tal como relata el evangelio de Mateo, «Entonces Herodes, viendo que había sido burlado por los sabios, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios» (Mateo 2:16).

Esta tragedia, conocida como la «Matanza de los Inocentes», dejó una profunda huella en la tradición cristiana, y se incorporó al calendario litúrgico como día de conmemoración de los mártires infantiles. Con el paso del tiempo, esta fecha fue adquiriendo un carácter distinto al estrictamente religioso, transformándose en un momento de ingenio, picardía y humor dentro de la vida popular.

Cómo celebrarlo

El 28 de diciembre es un día en el que el humor y la creatividad se convierten en protagonistas. El Día de los Inocentes 2025 se puede celebrar de muchas formas, siempre respetando la tradición de las inocentadas, que buscan sorprender y divertir a familiares, amigos o compañeros de trabajo.

En el hogar, las bromas suelen ser pequeñas. Cambiar el azúcar por sal en el desayuno, esconder objetos cotidianos o inventar historias verosímiles pero falsas son sólo algunos ejemplos clásicos que funcionan muy bien.

Para los más pequeños, las inocentadas pueden convertirse en juegos de ingenio y aprendizaje. Por ejemplo, se puede preparar una búsqueda del tesoro con pistas falsas o acertijos que confundan al principio pero que finalmente lleven a un premio simbólico.

Las bromas también pueden involucrar a toda la familia. Por ejemplo, se puede organizar un reto de “inocentadas encadenadas”, en el que cada miembro haga una broma inofensiva y la siguiente persona deba responder con otra.

Frases para felicitar por WhatsApp