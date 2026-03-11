El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de HODIO, una herramienta para el «control del odio» en redes sociales para justificar la aplicación de medidas contra sus responsables, incluso penas de prisión, con las que pretende censurar sus contenidos críticos. Así se ha expresado el líder socialista durante un discurso en el I Foro contra el Odio celebrado este miércoles en Madrid.

Esta es una de las medidas de la batería de cambios legislativos en relación con las plataformas online que anunció a principios de febrero. Entonces, Sánchez habló de un «sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad» que permita establecer una «huella de Odio y polarización». Es decir, buscar mensajes que se consideran de odio para identificarlos a ellos y a sus autores.

Ahora, el dirigente socialista ha dado a conocer la puesta en marcha de la «herramienta HODIO, la Huella del Odio y la Polarización», una de las medidas para «recuperar el control del espacio digital».

Se pondrá en marcha «a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia», y, según el jefe del Ejecutivo «permitirá medir de forma sistemática la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales utilizadas en España».

Esta medida combinará «análisis cuantitativo», es decir, datos puramente objetivos, con otra «revisión experta» y, po rtanto, subjetiva, «para garantizar precisión y representatividad».

Además, Sánchez ha indicado que el Gobierno va a «exponer públicamente» los resultados de esta herramienta llamada HODIO para que «todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con él».

A ojos del presidente del Gobierno, el objetivo de esta medida es «sacar el odio de la sombra, hacerlo visible y exigir responsabilidades a quienes no actúan». «Las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio», ha subrayado este miércoles.

Sánchez ha señalado implícitamente a Elon Musk, dueño de la red social X, antes Twitter: «Cuando los tecnooligarcas decidieron imponer su agenda política en redes sociales, pasamos de la libertad de expresión a la libertad de agresión». Concretamente, aseguró que desde que el magnate sudafricano compró su plataforma, los discursos de odio se dispararon un 50%.

Esta decisión llega apenas unas semanas después de que el propio Musk señalase a Sánchez como «traidor al pueblo de España» por sus medidas para poner barreras a las redes sociales. Además le llamó «el sucio Sánchez» y «auténtico fascista totalitario».

A su vez, Pavel Durov, empresario ruso propietario de Telegram, también cargó duramente contra Sánchez tras anunciar las medidas represivas contra las redes sociales. En un mensaje que ha llegado a todos los usuarios, indicó que esta «regulación amenaza la libertad en Internet» y ha advertido de que «España podría convertirse en un estado de vigilancia».

Foro contra el Odio

El acto al que ha asistido el jefe del Ejecutivo se ha celebrado en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. El objetivo del mismo ha sido analizar los efectos del discurso de odio y la polarización en la sociedad. Para tal fin, se ha reunido a expertos del sector y personas afectadas.

A Sánchez le ha acompañado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.