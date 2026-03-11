El sector del acero ha pedido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice «a la industria intensiva en energía un acceso estable a suministros energéticos a costes competitivos» en un momento de inestabilidad causado por la guerra en Irán. Así, la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) considera que el Ejecutivo debe adoptar «medidas estructurales» para enviar «señales claras y positivas al sector».

La asociación de las industrias del acero asegura que sigue «con preocupación la evolución de la situación internacional y su impacto en los mercados energéticos». En estos momentos, la cotización del petróleo supera los 90 dólares por barril a causa de los conflictos en Oriente Medio, unas alzas que se están extendiendo a todos los recursos.

En ese sentido, Unesid recuerda que, en los últimos días, «se ha producido un nuevo repunte de los costes de la energía en Europa», como, por ejemplo, en «el precio del gas en el mercado de referencia TTF», que se ha llegado a situar «en torno a 55 €/MWh».

Por su parte, «el precio de la electricidad en España se ha movido en niveles cercanos a 120 €/MWh, reflejando la elevada volatilidad que está generando el actual contexto geopolítico», lamenta la directora general de Unesid, Carola Hermoso.

«Esta evolución es especialmente preocupante para sectores electrointensivos como la siderurgia, donde la energía constituye uno de los principales factores de coste y un elemento clave para la competitividad industrial», asegura la responsable.

El acero pide energía barata

«Confiamos en que en el Consejo Europeo de los próximos 19 y 20 de marzo se adopten medidas que contribuyan a paliar el impacto de los elevados precios de la energía sobre la industria europea», ha declarado Hermoso.

Por otro lado, el sector del acero también ha lanzado una petición a Sánchez: «Esperamos que el Gobierno de España envíe señales claras y positivas al sector industrial mediante la adopción de medidas estructurales que permitan garantizar a la industria intensiva en energía un acceso estable a suministros energéticos a costes competitivos, en línea con lo que están haciendo otros países de nuestro entorno».

Por último, Unesid ha expresado sus deseos de «que la actual escalada de tensiones internacionales tenga la menor duración posible y que se preserve el normal funcionamiento de las rutas comerciales internacionales, en particular el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de energía y materias primas».

«Cualquier interrupción prolongada podría generar disrupciones en las cadenas de suministro globales, con potencial impacto en el conjunto de la cadena de valor industrial, incluida la industria del acero», ha sentenciado Hermoso.