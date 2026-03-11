La rajada de Neymar tras lesionarse diez años cerca del cumpleaños de su hermana: «Solo inventan»

Los cumpleaños de la hermana de Neymar siempre guardan una expectación especial por saber si el futbolista se lesionará cerca de esa fecha, algo que ha ocurrido ya en diez años. El brasileño sufrió una sobrecarga muscular que le impidió jugar un partido con el Santos deja fuera y eso provocó cientos de rumores alrededor de su profesionalidad cuando llegan estas fechas.

Perseguido por las mismas críticas en sus etapas en el Barcelona, PSG y Al Hilal, Neymar ha querido romper su silencio en redes sociales para desmentir las conspiraciones para su décimo aniversario en esta coincidencia: «Ya que hay mucha gente creando teorías sobre lo que está pasando conmigo: no está pasando nada. Cuando juego lesionado, como dijeron el año pasado, parece que estoy equivocado. Si pienso solo en mí, también estoy equivocado. Cuando me cuido, estoy equivocado. Y si salgo a jugar con dolor o con algo que pueda empeorar, también. Es complicado, ¿eh?», manifestó.

Y es que Neymar tenía partido este martes a domicilio contra el Mirassol, correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Brasileño, pero la nueva lesión le dejó fuera y aprovechó para disfrutar de la fiesta de su hermana. Frente a esto, Neymar criticó a «la gente que parece que está a su lado todos los días y comienza a inventar historias» como «si fuera la mayor verdad del mundo» y «los tipos fueran los dueños de la razón».

Neymar y su lucha por estar en el Mundial

Un partido en el que iba a asistir el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, quien tenía pensado observar a ‘Ney’ con vistas a su posible convocatoria para los amistosos de este mes contra Francia y Croacia, en Estados Unidos. Sin embargo, el atacante ha optado por no arriesgar, ya que siente fatiga muscular, según la prensa brasileña, que asegura que Ancelotti recibió con sorpresa y frustración la decisión del futbolista.

«Es muy complicado ser yo, madre mía. Tengo que tener paciencia para aguantarlos, ¿saben?», expresó en el vídeo. Ausente contra el Mirassol, Neymar solo tendrá una oportunidad para convencer a la comisión del técnico italiano. Será el próximo domingo en el partido de Liga contra el Corinthians, ya que el lunes, ‘Carletto’ divulgará la lista de convocados para esos dos amistosos.

Neymar, que volvió al Santos a principios de 2025, no juega con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla que lo mantuvo casi un año alejado de los terrenos de juego. Ancelotti ya ha dejado claro que solo convocará para el Mundial 2026 a jugadores que estén al 100%.

Los diez años lesionados

2015: Sancionado (partido contra el Rayo Vallecano)

2016: Sancionado (Eibar)

2017: Lesión (Deportivo)

2018: Lesión grave hasta final de temporada

2019: Lesión grave hasta final de temporada

2020: Pandemia

2021: Lesión de varias semanas

2023: Lesión grave hasta final de temporada

2024: Lesión grave hasta final de temporada

2025: Huelga de no jugar

2026: Lesión (Mirassol)

Las únicas veces que Neymar jugó cerca de esas fechas fue en 2014, cuando el Barcelona jugaba octavos de Champions contra el City; en 2020, jugando otro partido de Champions con el PSG ante el Dortmund; y en 2022 con los parisinos para jugar contra el Real Madrid.