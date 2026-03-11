El Ayuntamiento blindará la Playa de Palma con 21 cámaras durante la nueva temporada turística

El Ayuntamiento blindará la Playa de Palma, la mayor zona turística de Baleares con más de un centenar de hoteles y 30.000 plazas turísticas, con 21 cámaras de cara a la nueva temporada. Para ello, ha iniciado el expediente de contratación para ampliar el sistema de videovigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad de la zona mediante la instalación de 11 nuevas cámaras.

La compra cuenta con un presupuesto máximo de 90.340 euros, financiado con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), y supondrá pasar de las 10 cámaras ya instaladas a un total de 21 dispositivos distribuidos en distintos puntos de la zona.

Las nuevas cámaras incorporarán tecnología de inteligencia artificial y funcionarán las 24 horas del día, lo que permitirá mejorar las labores de vigilancia y prevención. Los dispositivos se ubicarán de forma estratégica en cinco áreas, con el objetivo de mejorar la cobertura tanto en la primera y segunda línea de playa como en las principales zonas de tránsito.

El contrato contempla, además, el suministro de un sistema de grabación de imágenes, licencias de analítica de vídeo y el servicio completo de instalación y puesta en marcha del sistema.

Esta actuación forma parte del Plan de Seguridad de la Playa de Palma, que prevé una inversión global de 3,2 millones de euros para reforzar los recursos de la Policía Local y mejorar la seguridad en esta zona turística.

En este marco, en los últimos meses el Ayuntamiento de Palma ha iniciado también otras actuaciones para mejorar los medios del cuerpo policial, como la incorporación de un furgón 100 % eléctrico destinado a tareas de apoyo logístico y la licitación de tres drones que se integrarán en la Unidad de Drones (UDROP) para reforzar las labores de vigilancia, prevención y apoyo en situaciones de emergencia.

Asimismo, cabe recordar que la semana pasada la Junta de Govern aprobó la adjudicación del contrato para el suministro de nuevas motocicletas destinadas a la renovación de la flota de la Policía Local de Palma, que contempla la adquisición de hasta 61 vehículos por un importe total de 767.921 euros.