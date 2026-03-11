Se acabaron los cables, los atascos y las excusas: la Dyson V11 Fluffy limpia toda la casa de una sola vez

Limpiar el suelo de casa puede ser mucho más fácil cuando tienes las herramientas adecuadas, por mucha suciedad, pelos de mascotas o alfombras que haya. ¿Cómo? Con aspiradoras como la Dyson V11 Fluffy. Este aspirador sin cable es el más completo de Dyson, con diferentes cepillos, diseño convertible, 60 minutos de autonomía y potencia de sobra para suelos duros y alfombras. Puede con todo, y está rebajado 180 € ahora mismo.

Esta aspiradora sin cable está pensada para casas de varias plantas, con distintos tipos de suelo, con mascotas y hasta para el coche. Limpia donde la necesites, y de una sola pasada.

¿Por qué la recomendamos?

Tiene potencia de succión de sobra para polvo, suciedad y cabello en una sola pasada.

Aguanta hasta 60 minutos de uso sin perder nada de potencia.

El cepillo de nailon y fibra de carbono protege los suelos duros mientras arrasa con todo.

Cuenta con una pantalla LCD que muestra el modo de succión, batería restante y avisos en tiempo real.

Comprar en Dyson por ( 599 € ) 419 €

Dyson V11 Fluffy

Esto opinan quienes la han comprado

A los usuarios les encanta esta aspiradora sin cable, sobre todo por su potencia y su versatilidad. A continuación puedes leer algunas reseñas de usuarios de la V11 de Dyson:

«Merece la pena, he tenido aspiradoras de otras marcas y aunque son baratas dejan de funcionar en seguida y tampoco hacen su trabajo bien, en este caso se nota que la aspiradora es de calidad.»

«Cubre las expectativas deseadas, la recomendaria a cualquier familiar o amigo.»

«La verdad que vengo de una aspiradora Dyson con cable, que estaba encantado con ella y quería probar unas sin cable. La verdad que estoy igual de encantado.»

Entrega en un plazo máximo de 72 horas con gastos de envío gratuitos, adaptador para zonas bajas de regalo valorado en 45 € y facilidades para pagar a plazos. Estas son todas las facilidades que Dyson te ofrece.

