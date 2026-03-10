«El mejor iPhone jamás fabricado»: Por qué el iPhone 13 sigue siendo el mejor que puedes comprar ahora mismo

¿Buscando un nuevo teléfono móvil? ¿Y si te dijéramos que una de las mejores opciones que hay ahora mismo tiene 5 años de antigüedad? Sí, es el iPhone 13. Un teléfono de Apple que sorprendió en su momento y sigue haciéndolo un lustro más tarde por sus cámaras con modo cinematográfico, su batería que aguanta más de un día de uso y un rendimiento soberbio con cualquier app. Una caja de sorpresas que ahora mismo está rebajada a 387 €.

Si no te atreves a dar el salto a Apple, este modelo te va a convencer. Su relación calidad/precio es totalmente inigualable. Tanto, que hay quienes consideran que es el mejor iPhone de la historia. Casi nada.

¿Por qué lo recomendamos?

La pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas se ve de fábula.

Su chip A15 Bioinic sigue siendo muy potente: lo mueve todo con total fluidez y sin concesiones.

Se puede sumergir hasta 6 metros bajo el agua durante 30 minutos sin miedo.

El sistema de doble cámara con estabilización óptica y modo nocturno es sorprendente.

Comprar en AliExpress por ( 699 € ) 387,64 €

iPhone 13

Cuando un teléfono es bueno, lo es para siempre, y el iPhone 13 es la prueba fehaciente de ello. Este terminal te va a sorprender primero por su pantalla XDR OLED Super Retina de 6,1 pulgadas. No es que sea buena, es que da gusto mirarla por lo bien que luce todo en ella. Aunque lo más sorprendente es su doble cámara de 12 MP, pueden sonar a poco, pero graban vídeo a 4K y 60 fotogramas por segundo, con estabilización óptica y un modo cine que deja resultados profesionales. De hecho, hasta la cámara delantera graba a 4K. Puede que sus 128 GB se te antojen escasos, aunque siempre puedes ampliar memoria con Apple Cloud, y todo lo demás va de maravilla con su chip A15 Bionic de 10 núcleos y motor alimentado por IA. Es una caja de sorpresas con la que no querrás cambiar de móvil.

No importa si buscas un teléfono para trabajar, para regalar, para entretenerte o para crear contenido. Este iPhone no decepciona.

Esto opinan quienes lo han comprado

A pesar de sus años, los usuarios que lo tenían están encantados con él y los que lo compran a día de hoy se siguen sorprendiendo por lo bien que rinde y cómo aguanta su batería. Aquí tienes algunas reseñas de usuarios:

«La verdad es que el iPhone tiene ya sus años y aún así va de locos, siempre he tenido Android, pero nunca más.»

«El mejor iPhone jamás fabricado.»

«Excelente se queda corto para lo que es este teléfono móvil.»

Además del descuentazo del 44%, AliExpress garantiza el envío gratuito desde España en un plazo máximo de una semana. ¡Aprovecha y hazte con él!

