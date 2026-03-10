El PP exige que Marlaska explique en el Congreso quién ordenó tapar la fiesta de Sicilia con coca en pandemia

El Partido Popular exige a Fernando Grande-Marlaka, ministro del Interior, que comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar quién dio la orden de «tapar» la fiesta con cocaína a granel celebrada durante la pandemia por el diputado del PSOE, Felipe Sicilia. Según ha revelado Koldo García en una entrevista en exclusiva a OKDIARIO antes de su entrada en prisión, tuvo que calmar el escándalo por orden del presidente Pedro Sánchez.

Así se ha referido la portavoz de los populares en la Cámara Baja, Ester Muñoz, tras poner énfasis en la «supuesta ocultación de un delito» cometido en plena pandemia del Covid-19 por el ahora ex diputado socialista y hombre de confianza del líder del Ejecutivo. Muñoz, que se ha hecho eco de las palabras pronunciadas a este medio por el que fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, ha recordado incluso que Sicilia es agente de la Policía Nacional.

«Koldo García ha confirmado su intervención para parar su actuación policial sobre una fiesta en plena pandemia con diputados socialistas y drogas y cocaína. Ábalos ha ratificado esta versión», ha señalado Muñoz quien también ha destacado que el entonces ministro llegó incluso a preguntar por qué «desapareció el atestado policial».

Según Muñoz, fue el propio titular de la cartera de Interior quien «le colocó en un puesto privilegiado en la comisaría del Tribunal Constitucional». «¿Le quitaron de la lista por eso?», se ha preguntado a la diputada del PP.

«El Gobierno tiene que responder sobre el hecho que ha confesado el señor Koldo García y ha ratificado el señor Ábalos, y es hasta dónde se llegó para proteger a un diputado socialista desde Interior», ha esgrimido. «Esto es el sanchismo, todos delinquiendo hasta que los pillan, y cuando los pillan, borran los delitos y si no borran el atestado policial y si no borran la sentencia», ha remarcado la portavoz popular.

Koldo pone el foco en Sánchez

Koldo García, en sus propias palabras a OKDIARIO, reseñó que él mismo gestionó y pidió «a ver si por favor podíamos dejar aquello un poco calmado», en relación al escándalo protagonizado con Sicilia. Repreguntado por si fue el presidente del Gobierno quien dio la orden de que él tuviera que mediar para «tapar» el suceso, señaló que «más o menos, podríamos decir, aunque en esta ocasión él directamente no me lo dijo».

En este sentido, recalcó con un «según me dijeron» la orden procedía del mismo jefe socialista que residía en el Palacio de la Moncloa. A las preguntas de si colaboró en modo alguno el titular de Interior en la «desaparición de pruebas de una fiesta ilegal con drogas», respondió que «hasta ahí no lo sé, pero sé que tenía conocimiento de ello, no sé si colaboró».

Su superior en su etapa en el Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos, quien fuera también secretario de Organización del PSOE, ofreció una entrevista a OKDIARIO días antes de su ingreso en prisión. En ella, confirmó que, efectivamente, el socialista Sicilia fue sorprendido por participar en una fiesta ilegal en plena pandemia y con cocaína.

Él confirmó también a este medio de comunicación que el atestado policial «nunca apareció». «Me llamaron por teléfono para decirme que había ocurrido eso, pero luego pregunté qué había pasado finalmente y no había nada», declaró. «A mí me cuesta pensar que una intervención policial pueda hacerse desaparecer», sostuvo en estas líneas.