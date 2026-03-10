Junqueras y Otegi, socios de Sánchez, se reúnen para avanzar hacia las «naciones de Catalunya y Euskal Herria»

Las direcciones de ERC y EH Bildu, encabezadas por el presidente de los nacionalistas, Oriol Junqueras, y el secretario general de Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido este martes por la mañana en la sede de ERC en Barcelona. Los socios parlamentarios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido un encuentro para, dicen, avanzar hacia «las naciones de Catalunya y Euskal Herria».

Por parte de la formación independentista catalana, junto a Junqueras, también han participado en la reunión la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, y el secretario general adjunto, Oriol López, mientras que el partido proetarra también ha contado con el director de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de organización, Olga Jacinto, presentes en el encuentro que ha comandado Otegi.

La relación entre ERC y Bildu es fluida desde hace años y los encuentros entre ambas direcciones se han repetido en este tiempo. La ideología es muy similar, ocupando el espacio de la izquierda independentista en Cataluña y País Vasco, respectivamente, y a nivel nacional, ambos ejercen de socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, junto al BNG, las dos formaciones mantienen una alianza política en la Unión Europea.

En un comunicado emitido por Bildu este martes, después de la reunión, el partido proetarra asegura que la reunión se ha producido entre su dirección y la de Esquerra Republicana para «profundizar en las relaciones estratégicas que unen a ambas formaciones y analizar el complejo contexto internacional, marcado por las guerras, los ataques imperialistas y el fortalecimiento de una ola reaccionaria que amenaza el futuro» de Cataluña y País Vasco.

Además, destacan que el encuentro, celebrado en la sede central de ERC, «se ha desarrollado en un ambiente constructivo, fruto de las sólidas relaciones entre ambas fuerzas soberanistas de izquierdas», compartidas desde el inicio de su alianza electoral para la UE en 2019, una «unidad de acción estratégica con el objetivo de defender los intereses comunes del pueblo catalán y del pueblo vasco», tal y como resaltan ambas formaciones separatistas.