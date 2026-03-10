Indra continúa reforzando su apuesta por el negocio de Defensa terrestre con un fichaje de peso procedente de uno de sus principales competidores. La compañía presidida por Ángel Escribano ha incorporado a Beatriz Gómez, hasta ahora directora de operaciones de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, para ocupar una posición clave dentro de Indra Land Vehicles (ILV), la unidad dedicada al desarrollo de vehículos militares.

El movimiento supone un golpe estratégico para el ecosistema industrial del sector. Por un lado, Indra incorpora a una de las figuras con mayor experiencia operativa en programas de vehículos blindados en España. Por otro, el fichaje se produce directamente desde Santa Bárbara Sistemas (filial de General Dynamics), lo que refuerza el trasvase de talento que se está produciendo entre ambas compañías en los últimos meses, como adelantó OKDIARIO.

El nuevo organigrama interno de Indra Land Vehicles sitúa a Beatriz Gómez como directora de Operaciones (algo que El Confidencial anunció que estaba cerca de ocurrir), un puesto desde el que supervisará áreas críticas como producción, cadena de suministro y ejecución de programas.

Este nombramiento se produce en un momento de fuerte crecimiento para la división terrestre de Indra. La compañía está impulsando el desarrollo de su estructura industrial con el objetivo de consolidarse como uno de los actores relevantes en el mercado de vehículos militares en Europa.

De hecho, el plan interno de la compañía prevé ampliar significativamente la plantilla de esta división. Según el organigrama al que ha tenido acceso este medio, Indra Land Vehicles planea pasar de algo más de 200 trabajadores en la actualidad a unos 350 durante 2026, especialmente en áreas de ingeniería, gestión de programas y producción.

Este crecimiento refleja la ambición de la compañía de fortalecer su posición en uno de los segmentos más estratégicos del negocio de Defensa: el desarrollo y fabricación de plataformas terrestres.

Un fichaje estratégico

La incorporación de Beatriz Gómez tiene una doble lectura dentro del sector. Supone atraer a una profesional con una larga trayectoria en la gestión de operaciones dentro de Santa Bárbara Sistemas, empresa responsable de algunos de los programas más importantes de vehículos blindados del Ejército español.

Desde esa posición, Gómez ha estado vinculada a la gestión industrial y logística de programas complejos, un conocimiento especialmente valioso para una compañía que está ampliando su presencia en este segmento.

En segundo lugar, el movimiento tiene una clara dimensión competitiva. Indra logra incorporar talento procedente de la estructura operativa de su rival directo en el ámbito de los vehículos terrestres.

El fichaje también llega en un momento en el que el sector vive una intensa reorganización industrial en España, impulsada por el aumento del gasto en defensa en Europa y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica del continente.

Dentro de ese contexto, las compañías compiten no solo por contratos y programas, sino también por el talento especializado capaz de ejecutar proyectos complejos de ingeniería y producción militar.

La llegada de Gómez a Indra se interpreta en el sector como un paso más en la estrategia de la empresa para consolidar su estructura industrial y reforzar su capacidad de ejecución en programas terrestres.

El trasvase de talento desde Santa Bárbara

El fichaje de Beatriz Gómez no es un caso aislado. En los últimos meses se ha producido un movimiento significativo de profesionales entre Santa Bárbara Sistemas e Indra.

Fuentes del sector señalan que alrededor de una treintena de trabajadores altamente cualificados han abandonado Santa Bárbara, muchos de ellos con destino a la estructura de Indra. Se trata principalmente de perfiles técnicos vinculados a ingeniería, gestión de programas y operaciones industriales.

Este flujo de profesionales refleja una tendencia cada vez más visible dentro del sector de defensa en España: la creciente capacidad de Indra para atraer talento especializado en áreas clave de producción militar, empujados por la ingente cantidad de dinero que ha inyectado el Gobierno para la puesta en marcha de los Programas Especiales de Modernización (PEM).

El fenómeno coincide con la expansión de la compañía en el negocio de plataformas terrestres, una línea estratégica que busca reforzar su papel dentro del ecosistema industrial de Defensa europeo.

Además, la incorporación de perfiles con experiencia en Santa Bárbara también permite a Indra acercarse al conocimiento acumulado en algunos de los programas industriales más relevantes del país.

El objetivo de la empresa es consolidar una estructura capaz de competir en futuros proyectos europeos de vehículos militares y reforzar su presencia en programas nacionales.