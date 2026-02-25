Los empleados de Santa Bárbara Sistemas (SBS) se encuentran en pie de guerra contra la dirección de la compañía por las «pésimas mejoras laborales» que se les ofrece en el preacuerdo del próximo convenio colectivo. Hay que recordar que Santa Bárbara Sistemas es la filial española de la compañía americana General Dynamics, que en Europa trabaja a través de la filial GDELS. Por tanto, esta situación de sueldos bajos para los empleados de Santa Bárbara choca de lleno con los salarios que manejan los altos cargos de GDELS, que reparten 5 millones de euros entre los 31 trabajadores con los que cuenta.

Como ya contó OKDIARIO, los números de GDELS muestran que en 2024 obtuvo un beneficio de 32.125.461 euros, una cifra que quedaba casi totalmente neutralizada mediante gastos internos. La empresa declara 26.289.195 euros en gastos de explotación, a los que hay que sumar 5.686.382 euros en sueldos, una cifra especialmente significativa si se tiene en cuenta que la plantilla está formada únicamente por 31 empleados.

Esto último es algo que, mientras se negocia el convenio colectivo en Santa Bárbara, tiene enfadada a parte de la plantilla, que ya de por sí considera que, dada la ingente cantidad de dinero que se está repartiendo desde Europa y en España a través de los Programas Especiales de Modernización, deberían obtener mejores condiciones.

Por eso, una de las principales reivindicaciones de los trabajadores es una mejora salarial, ya que denuncian que en este nuevo convenio «las condiciones laborales y salariales son inferiores para el personal titulado con respecto al resto de la plantilla». Además, los trabajadores de las fábricas de Santa Bárbara en Trubia y Sevilla reivindican que incluso «los salarios se encuentran por debajo de lo pactado en el sector del metal asturiano para 2024».

Esta situación de los trabajadores choca de lleno con la información que reveló OKDIARIO y que destapa que General Dynamics está extrayendo prácticamente toda la liquidez que generan sus filiales españolas (GDELS y Santa Bárbara Sistemas) mediante dos mecanismos diferenciados que logran el mismo resultado: que el dinero termine fuera de España y que apenas se paguen impuestos o quede capacidad inversora dentro del país. Lo que repercute también en las condiciones laborales.

Los salarios de Santa Bárbara

Como consecuencia de las «escasas mejoras» que se ofrecen en este nuevo convenio, 286 trabajadores han firmado un documento en el que se oponen a este preacuerdo. Otra de las reivindicaciones que hacen los empleados es que la subida lineal del 3% anual para 2025, 2026 y 2027 no contempla una cláusula de revisión por IPC. Además, el preacuerdo habla de un incremento de entre el 5% y el 7% en promociones para la mitad de la plantilla, pero con adjudicación en un 80% de casos por criterios «discrecionales y sin transparencia».

De igual forma, los trabajadores critican en este documento la imagen que da la compañía de cara al público, en la que «elogia la alta cualificación y el gran trabajo de su plantilla», destacando que tienen «salarios envidiables» mientras que, por otro lado, la empresa pone estas «condiciones laborales y salariales» sobre la mesa de negociación.

Otra de las reivindicaciones de los trabajadores se centra en que la industria de Defensa está viviendo actualmente un boom en España y Europa por el aumento del gasto militar y los programas de modernización, lo que debería permitir mejoras sustanciales en el salario de los trabajadores de Santa Bárbara. Igualmente, critican la actitud de la compañía que, al no ofrecer «condiciones dignas» a sus trabajadores, va a causar una fuga de talento a otras empresas del sector de defensa que ofrezcan mejores ofertas laborales, ya que se trata de un sector en auge.