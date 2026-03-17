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España atraviesa una concatenación de huelgas nacionales inédita en la sanidad pública, que refleja la presión extrema que sufren los profesionales sanitarios. Así, con los médicos de toda España convocados a una nueva semana de huelga contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, la figura de la ministra Mónica García se sitúa en el centro de una creciente polémica dentro del propio sector sanitario. Quien durante años fue médica y voz crítica con la gestión de la sanidad pública contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso se enfrenta ahora a las protestas de sus propios colegas.

Así, en 2022, la entonces líder de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, acusaba al Gobierno regional de haber dejado la sanidad «patas arriba». En un duro cara a cara parlamentario con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, le reprochaba haber puesto «en pie de guerra a la profesión y a los pacientes» y advertía que la Comunidad de Madrid estaba causando un daño «irreparable» al sistema público de salud. Sin embargo, el paso del tiempo —y el cambio de responsabilidades— ha dado la vuelta al tablero.

Hoy, ya como ministra de Sanidad, Mónica García afronta una cadena de huelgas médicas dirigidas contra su propia gestión y ha respondido acusando precisamente a los sindicatos de apostar por el conflicto y la huelga, todo lo contrario a lo que opinaba en la Asamblea: «Insisten en que la única vía es la huelga y nosotros seguimos defendiendo que no es así y que no se puede tener a los pacientes como rehenes», afirmó recientemente, en una declaración, que da un giro a su postura sindical.

Los médicos, especialmente quienes trabajan en guardias, hospitales, Atención Primaria y urgencias, han tenido que recurrir a paros prolongados ante unas condiciones cada vez más duras de trabajo: sobrecarga laboral, jornadas interminables y falta de personal. A ello se suma el nuevo Estatuto Marco, impulsado por la médica y sexta ministra de Sanidad en siete años del actual Gobierno.

Movilizaciones de la Marea Blanca

Pero si nos retrotraemos en el tiempo, vemos cómo precisamente Mónica García, médica anestesista y actual ministra de Sanidad, trató de consolidarse en 2012 como una de las figuras más visibles del sindicalismo médico en nuestro país. Como vocal de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), participó activamente en las movilizaciones de la Marea Blanca, enfrentándose en aquel momento al gobierno autonómico. En esa época, García defendía con firmeza el derecho de los médicos a movilizarse, recurriendo a huelgas y protestas como herramientas legítimas para proteger la sanidad pública.

En 2023, cuando los médicos madrileños convocaron una huelga que se prolongó durante cuatro meses, García reforzó su discurso «obsesivo» contra la Comunidad de Madrid, una línea política que ha mantenido en el tiempo de forma insistente, como han denunciado algunos médicos y formaciones políticas como Junts o el PP.

Pandemia Covid

Durante la pandemia del covid, García también estuvo en el centro de la polémica. En distintas intervenciones públicas denunció la falta de material sanitario y la dureza de la situación para los profesionales, pero al mismo tiempo solicitó en 2020, en plena crisis sanitaria, una baja por una fractura de codo. No regresó a su puesto en el Hospital 12 de Octubre hasta finales de ese año, un periodo durante el cual además tuvo que devolver alrededor de 13.000 euros tras haber gestionado de forma irregular su retribución como parlamentaria al cambiar al régimen de exclusividad durante su ausencia laboral.

Este episodio fue utilizado por médicos de la profesión para acusarla de «traicionar a sus compañeros», señalando que no estuvo junto a otros profesionales durante el colapso sanitario y que, incluso en redes sociales y actos públicos, presumió de defender la sanidad desde la política más que desde el quirófano.

«Pacientes como rehenes»

En 2025, la situación cambió de forma notable tras impulsar una reforma laboral que muchos médicos han calificado como «regresiva» para la profesión. Además, la ministra Mónica García ha acusado públicamente a los profesionales de «tomar a los pacientes como rehenes», una retórica que contrasta de manera evidente con su pasado de activismo. Lo que antes defendía como un derecho legítimo, ahora lo condena desde el poder, evidenciando un doble rasero difícil de justificar ante sindicatos y colectivos médicos.

Lo cierto es que esta sucesión de huelgas médicas en España constituye una situación inédita y grave. Grave porque un colectivo tradicionalmente poco proclive a paralizar la actividad sanitaria ha recurrido a la huelga nacional en 5 ocasiones en apenas un año. Se ha hecho huelga el 13 de junio, el 3 de octubre, del 9 al 12 de diciembre de 2025, del 16 al 20 de febrero y ahora del 16 al 20 de marzo. Además, ya hay convocadas nuevas jornadas para los próximos meses: del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Y estas fechas tienen en cuenta únicamente los paros nacionales, ya que las comunidades autónomas han ido convocando también movilizaciones propias.