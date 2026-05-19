Guardiola sobre su salida del Manchester City: «Tengo que hablar primero con mi presidente…»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras empatar a uno en casa del Bournemouth y hacer campeón al Arsenal de Arteta en la Premier League. El técnico catalán no quiso desvelar su futuro y, sobre una posible salida del Manchester City a final de temporada, dejó claro que primero tiene que hablar con su presidente.

«La primera persona con la que tengo que hablar es mi presidente (Khaldoon Al Mubarak), porque ambos decidimos que cuando terminemos la temporada nos sentaremos y hablaremos. Y es tan simple como eso, y después tomaremos la decisión. En los próximos días», comenzó señalando Guardiola en sala de prensa sobre su futuro.

Más de Guardiola sobre su futuro: «Escuchen, me queda un año más de contrato. No les voy a decir una decisión aquí porque tengo que hablar con mi presidente, con mis jugadores, con mi staff, porque cuando jugamos por la FA Cup, la clasificación para la Champions League, la Premier League tengo solo una cosa en mi mente y enfoque: Intentar llevar al equipo al punto más alto. Y es lo que hemos hecho».

«¡Soy el hombre más feliz del planeta por estar en este club! Este club es simplemente extraordinario! Por supuesto, la temporada ha terminado para nosotros. Queríamos llegar al último partido con nuestros aficionados compitiendo, pero sé que vendrán porque han visto en 10 temporadas que hemos sido realmente buenos en muchos, muchos momentos. Y eso es lo que tenemos que hacer hasta el final», añadió el todavía entrenador del Manchester City.

Sobre el empate en Bournemouth «Partido difícil, lo sabíamos. Nos faltó un poco de energía, es normal. Ellos tuvieron 12 días para preparar ese partido, un equipo que juega con esta energía, y los jugadores de arriba. Pero nosotros tuvimos tres días, viajes, pero luchamos. La primera parte fue realmente buena, en la segunda parte empezamos realmente bien… y después los cambios no tuvieron el impacto que necesitábamos, y ellos tuvieron ocasiones. Al final, encontramos un gol, pero fue demasiado tarde».

Guardiola también felicitó al Arsenal y a Arteta por ganar la Premier: «En nombre de todo el Manchester City y mi equipo, felicidades Arsenal, Mikel, su cuerpo técnico, personal de apoyo, todos los jugadores y aficionados por esta Premier League. Se lo merecen».