El Arsenal se acerca al alirón: gana al Burnley y puede ser campeón de la Premier League este martes

El Arsenal tiene la Premier League a tiro. El conjunto dirigido por Mikel Arteta puede poner fin a la sequía de 22 años sin ganar la Liga este martes, si el Manchester City no gana al Bournemouth o ganando su último partido ante el Crystal Palace. La victoria ante el Burnley por 1-0 les permite aventajar en cinco puntos al equipo de Pep Guardiola –al que sitúan fuera del banquillo citizen la próxima temporada– cuando les restan seis por jugar. De esta manera, todo lo que no sea un pleno de puntos del City en los dos partidos que les quedan dará el título a los gunners.

El Arsenal afrontaba la penúltima jornada del campeonato en casa, en el Emirates, donde se medían al Burnley. Su rival, ya descendido desde hace varias jornadas, sólo había ganado un partido de los últimos 15 que había disputado. Sin nada en juego, el equipo del norte de Inglaterra se presentaba como una de las últimas bazas para que el Manchester City pueda arrebatarle la Premier a unos londinenses que han dominado durante toda la temporada con autoridad.

Antes de la final de la Champions en la que buscarán la primera Orejona de su historia, el Arsenal tiene una cuenta pendiente que saldar. El club estaba a dos partidos de volver a levantar la Premier League, esa que llevan sin ganar desde 2004. Y tras ganar al Burnley sólo les queda la última jornada, aunque pueden llegar a ella ya como campeones.

Si hay un arma que ha marcado esta temporada el rendimiento del Arsenal ha sido el balón parado. Y así llegó el gol. Corría el minuto 37 cuando Kai Havertz mandó a guardar de un cabezazo el centro desde la esquina de Saka. Se adelantaban los de la capital inglesa, que se acercaban al alirón con el triunfo momentáneo ante el penúltimo clasificado de la Premier League.

EL BALÓN PARADO. TENÍA QUE SER EL BALÓN PARADO 💥 Kai Havertz y un gol que puede valer la Premier League del Arsenal 🔥#PremierLeagueDAZN ⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/S2VKYO42DO — DAZN España (@DAZN_ES) May 18, 2026

El partido pudo cambiar de forma radical en la segunda mitad. En el minuto 68, el propio goleador del encuentro, Havertz, debió ser expulsado por una acción que fue muy polémica. Entró con la plancha al gemelo de Ugochukwu sin ninguna opción de disputar el balón. El árbitro le mostró la amarilla y desde el VAR no le llamaron para revisar una acción que era de lo más clara.

Terminó el partido, tras siete minutos de descuento, con el 1-0 que permite al Arsenal dar un paso de gigante de cara al título. Los gunners serán campeones el martes si el Manchester City no gana al Bournemouth este martes o, de lo contrario, si los de Arteta ganan el último partido de la temporada o el conjunto skyblue no hace lo propio en la última jornada, que se disputará el próximo domingo.