Todo sobre Roberto Leal: edad, su mujer, su hija, qué ha estudiado y cuántos idiomas habla

Roberto Leal se ha consolidado como uno de los presentadores más queridos de España gracias a su extensa carrera en el mundo de la televisión. Este sevillano ha destacado tanto por su profesionalidad como por su cercanía al compartir detalles de su vida personal, lo que le ha permitido ganarse al público desde sus inicios. Pero, ¿quién es Roberto Leal fuera de las cámaras realmente? A continuación, te contamos todo sobre su vida familiar, sus estudios, sus idiomas y otros detalles sobre su trayectoria profesional.

¿Cuántos años tiene Roberto Leal?

El presentador de ‘Pasapalabra’ nació el 28 de junio de 1979, por lo que actualmente tiene 45 años de edad. Roberto Leal es original de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Sin embargo, por motivos de trabajo viven en Las Rozas de Madrid desde 2020 junto a su mujer e hija.

¿Cuántos hijos tiene Roberto Leal?

Roberto Leal disfruta de un proyecto que le llena de satisfacción: el de padre. Junto a su mujer, la periodista Sara Rubio, tiene dos hijos. Su primogénita, Lola, nació en 2017 y su segundo hijo, Leo, llegó al mundo en 2021. Ambos niños han traído mucha alegría a su vida y el presentador se ha mostrado siempre muy orgulloso de la relación que han construido entre ellos. «La mayor ejerce de profesora incluso del pequeño», dijo en una entrevista para la revista ‘Diez Minutos’.

Además de sus hijos, la familia también cuenta con una pequeña compañera de cuatro patas: Pepa, su chihuahua, que es considerada como un miembro más. Roberto ha mencionado en algunas entrevistas que su perrita Pepa y su compañera Rita le dan mucho amor cuando termina su jornada.

¿Quién es la mujer de Roberto Leal?

Sara Rubio es la compañera de vida de Roberto Leal y también una destacada periodista. La pareja se conoció hace varios años y consolidó su relación en 2015, año en el que decidieron dar un paso más y casarse. El 19 de septiembre de ese año, el comunicador le propuso matrimonio en una fiesta sorpresa organizada con amigos y familiares. Su relación se ha caracterizado por el apoyo mutuo, especialmente en el ámbito profesional, ya que ambos comparten un gran amor por el periodismo y la comunicación.

A lo largo de los años, Sara y Roberto han compartido momentos importantes en redes sociales y en diversas entrevistas, mostrando un vínculo sólido y un apoyo incondicional. Juntos han formado una familia en la que la comunicación y el respeto parecen ser los pilares fundamentales.

¿Cuántas veces se ha casado Roberto Leal?

Roberto Leal se ha casado en tres ocasiones con Sara Rubio, su actual mujer, en celebraciones que tuvieron lugar en diferentes escenarios y momentos.

La primera boda se celebró en el 2014 en Las Vegas, en una ceremonia íntima inspirada en Elvis Presley. Un año después, la pareja formalizó su matrimonio en una enlace civil que tuvo lugar en un juzgado de Madrid.

Posteriormente, rodeados de amigos y familiares, un amigo del presentador ofició una tercera ceremonia durante la celebración de su enlace en una finca a las afueras de Madrid.

¿Dónde vive Roberto Leal con su familia?

Roberto Leal reside en Madrid junto a su esposa Sara, sus hijos Lola y Leo y sus dos perritas, Pepa y Rita. La familia ha elegido vivir en Las Rozas, una de las áreas más exclusivas de la capital, donde disfrutan de un espacioso chalet con un amplio jardín, perfecto para pasar tiempo al aire libre. Esta vivienda, que han adaptado a sus necesidades y gustos, les permite combinar la tranquilidad de una zona residencial con la comodidad de estar cerca de la ciudad.

¿Qué ha estudiado Roberto Leal?

La formación de Roberto Leal en el ámbito periodístico comenzó en su ciudad natal, Sevilla, donde obtuvo su licenciatura en Periodismo en la Universidad de Sevilla. Su carrera profesional arrancó con fuerza cuando se unió a ‘Informativos de Telecinco’, donde trabajó entre 2001 y 2004 como redactor. Su habilidad para narrar historias, su desenvoltura y su claridad en la comunicación fueron características que lo impulsaron rápidamente en el sector y desde esos primeros años mostró que tenía mucho talento.

La formación académica de Roberto en el Periodismo ha sido una base sólida que le ha permitido adaptarse a diversos formatos, desde noticias serias hasta programas de entretenimiento. Además de su carrera en la televisión, su conocimiento del medio le permitió fundar su propia productora audiovisual, Blondloyal, en 2018.

¿Cuántos idiomas habla Roberto Leal?

Roberto Leal no solo es hábil en la comunicación ante las cámaras, sino que también tiene un talento especial para los idiomas. El presentador maneja un total de cuatro lenguas: español, inglés, alemán e italiano. Este dominio le ha abierto muchas puertas.

Aprender idiomas ha sido para Roberto una forma de enriquecer su carrera, permitiéndole acceder a contenido, entrevistas y experiencias que van más allá de nuestras fronteras. Aunque el español es su lengua materna y la que utiliza predominantemente en su trabajo, es capaz de entrevistar a artistas o celebridades internacionales.

La exitosa carrera del presentador

La carrera de Roberto Leal ha sido muy diversa. Tras sus primeros años como redactor en ‘Informativos de Telecinco’ no ha parado de asumir retos en diferentes formatos. En 2018 creó su propia productora audiovisual y ese mismo año presentó junto a Rocío Muñoz Morales el programa ‘Bailando con las estrellas’, un formato de TVE.

En 2019 realizó su primer programa con Blondloyal, ‘Escala Sur’, una propuesta emitida en Canal Sur y protagonizada por él y su madre. Además, en TVE condujo ‘La mejor canción jamás cantada’ y el concurso ‘Vaya crack’, formatos que le acercaron a un público más variado. En 2020 debutó en Antena3 como presentador de ‘Pasapalabra’ y en 2021, se pone al frente de El Desafío, logrando ser uno de los comunicadores más conocidos y valorados de la televisión española.

¿Cuánto cobra Roberto Leal por programa?

El presentador Roberto Leal no tiene un salario oficial público por programa, pero distintas estimaciones del sector televisivo sitúan sus ingresos en varios miles de euros por emisión, especialmente por su trabajo en formatos de gran audiencia como Pasapalabra en Antena 3, donde su caché es uno de los más altos entre los presentadores en España.