Bulgaria gana Eurovisión con ‘Bangaranga’ y el público aúpa a Israel al segundo puesto: fracasa el boicot

El intento de boicot contra Israel en el Festival de Eurovisión ha vuelto a fracasar, puesto que el país hebreo ha estado a punto de ganar por segundo año consecutivo. El artista Noam Bettan ha conseguido 334 puntos con su tema Michelle a pesar de los abucheos que se han escuchado en el escenario de Viena en el que se ha celebrado la 70 ª edición del concurso musical. Pero finalmente ha sido Bulgaria, Eurovisión 2026, con 516 puntos gracias a la cantante Dara y su canción Bangaranga.

La polémica de Eurovisión 2026

Este 16 de mayo se ha celebrado la gran final de Eurovisión 2026 en Viena, con 25 países en competición y una edición marcada por la tensión política después de que España, junto a Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia, abandonaran el certamen musical por la participación de Israel en pleno conflicto con Gaza. Dinamarca ha abierto la gala y Austria, país anfitrión, ha cerrado el orden de actuaciones, en una final en la que también participan Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Israel, Bélgica, Albania, Grecia, Ucrania, Australia, Serbia, Malta, Chequia, Bulgaria, Croacia, Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania, Suecia, Chipre, Noruega y Rumanía. La gala ha sido presentada por Victoria Swarovski, artista y heredera del imperio vienés que lleva su apellido, y Michael Ostrowski.

Mientras se inauguraba la 70.ª edición de Eurovisión con la actuación de JJ (Johannes Pietsch), el ganador de 2025, José Pablo López, presidente de RTVE, José Pablo López, se hizo eco de un mensaje oficial del ente público, condenando a Israel y su participación en el concurso.

A esta hora, como en los últimos 64 años, debía empezar la música. Pero hoy nuestra sintonía es otra. #Eurovisión2026 pic.twitter.com/g9IJcEHYCe — José Pablo López (@Josepablo_ls) May 16, 2026

Noam Bettan saca la bandera de Israel

Se ha hablado mucho de la participación de Israel e incluso se ha llegado a especular con que, cuando se presentase el país hebreo en el desfile de banderas del comienzo de la gala, el representante ondease una bandera blanca.

Finalmente, el cantante Noam Bettan ha llevado la bandera de Israel durante su presentación en la final de Eurovisión 2026.

La actuación de Israel, sin incidencias

Recordemos que desde el 2023, los abucheos han sido una constante en las participaciones de Israel en Eurovisión y que el martes pasado, durante la semifinal, Noam Bettan tuvo que enfrentarse a insultos y consignas por parte del público.

Desde la retransmisión del canal oficial de Eurovisión 2026 en YouTube no se ha observado ningún altercado ni se han escuchado abucheos durante la actuación de Israel.

Votaciones de los jurados

Bulgaria ganó las votaciones de los jurados expertos de cada país con 204 puntos, seguida por Australia y Dinamarca con 165 puntos, Francia (144), Finlandia (141), Italia (134), Polonia (133) e Israel con 123.

La votación de los expertos fue, en realidad, bastante repartida y contraria a muchas quinielas que apostaban por Finlandia como gran triunfadora.

Abucheos a Israel en las votaciones

Cuando se han conocido los votos del público (220) a Israel, poniéndole en primer puesto con 343, sí que se han escuchado abucheos en las gradas.

Bulgaria, gran ganadora

Con 516 puntos, Bulgaria ha ganado el Festival de Eurovisión 2026. La artista

Dara y su equipo han vuelto a interpretar en directo Bangaranga.

¿Quién es Dara, ganadora de Eurovisión 2026?

En 2015, con apenas 17 años, Dara dio su primer gran salto público al participar en la cuarta edición de X Factor Bulgaria, donde alcanzó la tercera posición. Su debut discográfico llegó en 2016 con el single Kvo Ne Chu, que supuso un auténtico fenómeno nacional. La canción se convirtió en el vídeo musical más visto del año en Bulgaria. En 2020 participó en la versión búlgara de ‘Tu cara me suena’.

Así es ‘Bangaranga’, la canción ganadora

La propuesta pop con toques electrónicos íntegramente en inglés transmite una sensación combinada de energía, caos controlado y fuerte identidad en una fiesta de experiencia emocional compartida. Nos invita a dejarnos llevar, desconectar de todo y entrar en un estado casi eufórico. Todo ello desde una actitud rebelde y divertida donde “el caos mueve todo».

Clasificación final de Eurovisión 2026

Este ha sido el recuento final de votos del jurado profesional y del televoto en Eurovisión 2026.