Quién ganó Eurovisión 2025: el ganador, su canción y la puntuación final

El ganador de Eurovisión 2025 fue Austria, con la canción Wasted Love, interpretada por JJ (Johannes Pietsch). La canción es una pieza de estilo ópera‑pop con puesta en escena en blanco y negro en un escenario marino. Eurovisión 2025 dejó una edición especialmente competitiva en la que Austria se ha alzado con la victoria gracias a la propuesta Wasted Love, interpretada por JJ (Johannes Pietsch). La candidatura austríaca destacó por una puesta en escena de estilo ópera-pop y una narrativa visual muy cuidada, lo que le permitió imponerse en la votación final con un total de 436 puntos. Este año España no ha enviado a ningún representante en protesta por la participación de Israel.

El resultado se construyó a partir de una sólida actuación en el voto del jurado, que volvió a tener un peso decisivo en el desenlace del festival, combinado con un apoyo relevante del televoto. La edición ha estado marcada por una fuerte igualdad entre varios países en la parte alta de la clasificación, lo que mantuvo la emoción hasta el recuento final.

España, por su parte, participó con Melody y la canción Esa Diva, finalizando en la parte baja de la tabla tras no lograr un respaldo suficiente ni en el jurado ni en el televoto. Mientras tanto, el resto del certamen volvió a reflejar la habitual mezcla de criterios artísticos y popularidad que caracteriza a Eurovisión.

¿Cuántos puntos obtuvo el ganador de Eurovisión 2025?

Austria obtuvo 436 puntos en total, lo que la convirtió en la ganadora de la edición 2025.

De esos puntos, el jurado profesional sumó 258 y el televoto alrededor de 170, lo que muestra que JJ lideró también en el voto profesional.

¿Qué país ganó Eurovisión 2025 y dónde se celebró la final?

El país ganador fue Austria, mientras que la final del Festival de la Canción de Eurovisión 2025 se celebró en Basilea (Suiza), anfitriona tras la victoria de 2024.

El evento reunió a decenas de países europeos y volvió a combinar votación del jurado y televoto para decidir el resultado final. Austria consiguió alzarse con el primer puesto gracias a una combinación sólida de apoyo del jurado y del público, consolidando una victoria que destacó en una edición muy competitiva del festival.

¿Cómo votaron los jurados y el televoto en Eurovisión 2025?

En Eurovisión 2025, el sistema de votación combinó, como siempre, jurados profesionales (50%) y televoto del público (50%).

Austria (ganadora).

Jurado profesional: 258 puntos.

Televoto: 178 puntos.

Total: 436 puntos.

Cómo funcionó el resto de la votación: Cada país repartió puntos del jurado (de 1 a 12) y del televoto (también de 1 a 12). Los jurados suelen premiar aspectos técnicos: voz, composición, puesta en escena. El televoto refleja más el impacto popular y la conexión con el público.

Clave de la victoria

Clave de la victoria Austria logró una ventaja importante en el voto del jurado, lo que le permitió mantenerse en cabeza incluso sin ser la más votada de forma abrumadora por el público.

¿Qué resultado obtuvo España en Eurovisión 2025?

España participó con Melody y la canción Esa Diva, que terminó en posición 24.ª de 26 finalistas.

Recibió 37 puntos en total: 27 del jurado (10 de Albania, 5 de Azerbaiyán, 5 de Francia, 5 de Malta y 2 de Suecia) y 10 del televoto.

¿Cuál fue el segundo clasificado de Eurovisión 2025?

El segundo puesto fue para Israel, con Yuval Raphael y la balada New Day Will Rise, que sumó 357 puntos (60 del jurado y 297 del televoto).

Estonia quedó tercera con 356 puntos (Tommy Cash y “Espresso Macchiato”).

¿Dónde se celebrará Eurovisión 2026 tras la victoria del ganador de 2025?

Tras la victoria de Austria en 2025, la edición de Eurovisión 2026 se celebrará en Austria, en una ciudad y sede que el operador ORF elegirá próximamente (normalmente Viena o Salzburgo).

La ciudad fue elegida como sede tras la victoria de Austria en Eurovisión 2025 con la canción Wasted Love de JJ, siguiendo la tradición del certamen de que el país ganador organice la siguiente edición.

La final tendrá lugar en el recinto Wiener Stadthalle, y el festival se desarrollará en mayo de 2026 con semifinales previas y la gran final en la capital austríaca.