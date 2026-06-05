Este es el pueblo favorito de los amantes del torrezno: tiene murallas medievales

En España hay destinos que se han hecho conocidos por su patrimonio y otros por su gastronomía, pero también hay lugares donde ambas cosas son capaces de tener el mismo peso. Y en los últimos años, uno de esos enclaves ha empezado a llamar la atención por un motivo muy concreto: el torrezno pero no sólo, también por su muralla y otros rincones que lo convierten sin duda, en uno de los mejores pueblos que puedes visitar este verano.

¿Quién se puede resistir a un torrezno? Este producto, convertido ya en una referencia dentro de la cocina castellana, está atrayendo a cada vez más visitantes que buscan algo más que una simple comida. La combinación de tradición culinaria, entorno histórico y paisaje está detrás de ese interés creciente por este pueblo del que ahora te ofrecemos todos los detalles y que reúne todos esos elementos. Murallas, restos de distintas épocas y una identidad muy marcada que explica por qué se ha colado entre las escapadas más recomendadas del interior peninsular.

Este es el pueblo favorito de los amantes del torrezno

Hablar de Medinaceli es hablar de un lugar que ha visto pasar muchas épocas distintas. Su origen se remonta a tiempos celtíberos, cuando en esta zona existía un asentamiento conocido como Occilis. Después llegarían los romanos, que supieron ver rápido la importancia estratégica del enclave.

Desde este punto se controlaban rutas importantes del interior de la península, algo que acabaría marcando el desarrollo del pueblo durante siglos. Más tarde, con la presencia musulmana, el lugar pasó a llamarse Medinat Salim, un nombre del que deriva el actual. Y ese pasado se sigue notando hoy. No hace falta entrar en museos para percibirlo sino que basta con caminar por el casco histórico, fijarse en los detalles y entender que lo que hoy es un destino turístico fue, durante mucho tiempo, un punto clave a nivel militar y comercial.

El arco romano que lo cambia todo

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Si hay una imagen que define Medinaceli, esa es su arco romano. Se ve antes incluso de llegar al pueblo y funciona casi como una puerta simbólica de entrada a otra época. Lo llamativo es que no es un arco cualquiera. Se trata del único arco romano de triple arcada que se conserva en España, algo que lo convierte en una pieza bastante singular dentro del patrimonio histórico nacional.

La abertura central servía para el paso de carros, mientras que las laterales estaban pensadas para peatones. Era, en su momento, una estructura funcional, no solo decorativa. Hoy marca el inicio del recorrido. A partir de ahí, todo cambia: el ritmo, el paisaje y la sensación de estar en un lugar distinto.

Calles, plazas y ese aire medieval que no se pierde

Una vez dentro, Medinaceli se recorre sin mapa. De hecho, casi es mejor así ya que perderse entre sus calles es parte de la experiencia. El punto más reconocible es la Plaza Mayor, un espacio amplio, porticado, que se levanta sobre lo que en su día fue el foro romano. Alrededor aparecen edificios con historia, como el Palacio Ducal, que hoy tiene un uso cultural pero que en su momento fue residencia nobiliaria.

También merece la pena detenerse en la colegiata, en la Alhóndiga o simplemente en cualquiera de esas esquinas donde la piedra, la madera y el silencio crean una atmósfera bastante difícil de encontrar en otros sitios.

Murallas y restos de un pasado defensivo

Otro de los elementos que ayudan a entender la importancia de Medinaceli son sus murallas. No se conservan completas, pero lo que queda es suficiente para hacerse una idea de lo que fue este lugar en la Edad Media. Al estar situado sobre un cerro, el pueblo ya tenía una ventaja natural. A eso se sumaron fortificaciones que reforzaban su papel como enclave estratégico. En la parte más alta todavía se pueden ver restos del antiguo castillo, construido sobre una fortaleza anterior de origen árabe.

Desde ahí, además, hay algo que no aparece en las guías pero que acaba siendo uno de los grandes atractivos y que son las vistas. El paisaje castellano, abierto y cambiante, tiene otro sentido desde ese punto.

El torrezno, el otro gran protagonista

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Y luego está la comida. Porque sí, Medinaceli tiene historia, patrimonio y paisajes, pero también tiene algo que engancha a mucha gente: el torrezno que además en la provincia de Soria es casi una institución. Y aquí, en concreto, se ha convertido en una seña de identidad. No es raro ver a gente que llega expresamente a comer, más que a hacer turismo.

La clave está en cómo se hace. Corteza crujiente, interior jugoso y ese punto justo que no siempre es fácil de conseguir. Puede parecer simple, pero no lo es. Pero además, se suman otros platos tradicionales como las migas, guisos, carnes, una cocina bastante contundente, pensada para disfrutar sin prisas.

Al final, lo que tiene Medinaceli es esa mezcla que no siempre aparece. Puedes pasar la mañana viendo patrimonio, comer bien y terminar el día con un paseo tranquilo sin cruzarte con multitudes. No es un destino masivo, y probablemente ahí está también parte de su encanto. Sigue teniendo ese aire de pueblo que no ha cambiado del todo, que mantiene su ritmo y que no intenta parecer otra cosa.