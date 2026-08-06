Igualdad en todos los frentes en la fase final de la 44 Copa del Rey Mapfre

La tercera jornada supuso el cruce del ecuador del programa de competición y completó la Serie Preliminar de la 44 Copa del Rey Mapfre para todas las clases salvo la femenina, que seguirá sumando cruces de cara a su gran final del sábado. La entrada en juego de los descartes en las cuatro divisiones ORC revolucionó las clasificaciones con las que cada equipo afronta la Serie Final de los dos últimos días. Una brisa inestable condicionó los horarios de la jornada, pero todos pudieron completar su programa en la siempre fiable bahía de Palma.

Los líderes de la 44 Copa del Rey Mapfre al término de la tercera jornada son los españoles Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B, Project Work en Azulmarino ORC C, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women’s Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; y el estonio Nola en Sail Racing ORC A.

Abanca ORC 0

Tras la regata costera de ayer, la flota regresó al modo barlovento-sotavento para sumar otros dos parciales a sus marcadores. La primera del día activó los descartes y fue aprovechada por el italiano Vudu para sumar su segunda victoria parcial de la semana y hacerse fuerte al frente de la provisional. El barco de Mauro Gestri repitió hazaña en la siguiente y regresó al RCNP como sólido líder, con seis puntos de renta sobre el suizo Kilara II (4+3 hoy) y siete sobre el brasileño Caballo Loco (3+2). El Hispania del Rey Don Felipe sumó un quinto y un octavo, cayendo de la segunda a la cuarta plaza, a un punto del podio.

Michele Regolo, táctico de Vudu, comentó: “Hoy hemos visto mucho potencial en el barco. Supongo que hemos estado bastante en sintonía con las fases del viento: Primero apareció el gradiente, luego la térmica a la izquierda y después algunos cambios de viento a la derecha. Hemos tenido buena velocidad y hemos sabido defender la izquierda en la segunda. Este año estamos en mucho mejor forma. El trabajo en el ángulo de inclinación ha marcado una gran diferencia y navegamos con buenos resultados de forma más constante. Son los pequeños detalles”.

Sail Racing ORC A

La tercera jornada no alteró el orden en el top tres de categoría Sail Racing ORC A. El Nola de Taavet Hinrikus consiguió defender su liderato al firmar la mejor tarjeta del día (2+1), lidera por dos puntos al Rán del sueco Niklas Zennström (1+3) y tiene a 10,5 al Elena Nova de Christian Plump (5,5+4).

Margus Uudam, patrón del Nola, puso en valor el trabajo de su tripulación: “Ha sido un día bastante intenso. En la segunda prueba, nuestro táctico (Hugo Rocha) supo interpretar muy bien el viento y conseguimos una buena ventaja. Hugo estuvo increíble ayer interpretando la brisa en la regata costera y hoy se ha atrevido a hacer cosas diferentes a las del resto de la flota. Y ha vuelto a acertar”.

Uber ORC B

La entrada en juego del descarte permitió al Teatro del Soho San Miguel deshacerse de los siete puntos sumados en la costera y recuperar el liderato en clase Uber ORC B. El nuevo XR-41 de Javier Banderas ganó las dos pruebas del día para saltar a la Serie Final con un colchón de 8,5 puntos respecto al empate protagonizado por sus inmediatos perseguidores: el Sinergia 40-Mod. L’Immens de Nicolás González (6+4 hoy) y el X-41 Máximo de Maribel Cadenas (4+15).

Luis Doreste, táctico del Teatro del Soho San Miguel, se mostró muy positivo: «El día ha sido muy positivo, hemos navegado bastante bien. Hemos cogido el punto al barco un poco con estas condiciones, y poco a poco somos más competitivos. Mi sensación es que está todo bastante bien encarrilado: mejor estar aquí con estos puntos que no en otra posición. Hay muchos barcos que pueden ganar pero también hay muchos barcos que ya no pueden optar a ganar la Copa; nosotros estamos en el grupo de los que sí pueden».

Azulmarino ORC C

El Project Work fue el protagonista de la jornada en clase Azulmarino ORC C. Tras imponerse en la costera del miércoles, el barco de Armando Gutiérrez y patroneado por Javier Padrón aprovechó unas condiciones favorables para su veterano Vrolijk 37 y logró completar la Serie Preliminar en cabeza de la provisional, empatado a siete puntos con el potente Niramo de Sönke Meier y un punto por delante del Earlybird de Hendrik Brandis, ambos modernos diseños Cape 31 de bandera alemana.

Armando Gutiérrez explicó en tierra las claves de su rendimiento: “Ayer cometimos fuera de línea y recuperamos muy bien. Hoy volvió a pasarnos en la primera y conseguimos terminar terceros, que fue una salvada espectacular. En la siguiente hicimos una buena regata, pero nos pasó Earlybird al final. La verdad es que estamos navegando muy rápido Es un viento que nos favorece, porque con más presión los Cape 31 planean, y ahí sí que nos sacan tiempo. Todavía queda lo más importante, pero preferimos salir liderando”.

ClubSwan 42

La tercera sesión en ClubSwan 42 reafirmó el dominio del Nadir. El barco del mallorquín Pedro Vaquer fue segundo en la prueba inicial y anotó su quinta victoria parcial en la siguiente, consolidando su posición al frente de la provisional. Después de tres días y seis parciales, salta a la Serie Final con cinco puntos, cinco de ventaja sobre el Selene Alifax del italiano Massimo de Campo y nueve sobre el Pez de Abril de José María Meseguer.

El canario Rayco Tabares, táctico del Nadir, explicó de regreso al RCNP: “Hoy ha sido especialmente reñido, hemos navegado en monotipo puro, cuerpo a cuerpo desde la primera manga. Tardó mucho en entrar el viento, pero cuando entró fue un viento bastante bueno para navegar: salimos con brisa ligera, pero luego subió en la primera popa, y ya tuvimos un vientito bastante bueno para nosotros, de 9 a 11 nudos, y se hizo una jornada bastante entretenida. Era importante pasar el corte con la mejor puntuación posible. Tuvimos suerte de poder ganar la última manga y pasar con esa puntuación, pero bueno, ahora falta todo con la Serie Final y está muy complicado”.

Baleària Women’s Cup

Tras las 11 mangas de la jornada inaugural, la clase femenina añadió otros 13 cruces en una sesión muy productiva que permitió recuperar el programa previsto: 24 pruebas en dos días. El Baleària Team RCNP de María Bover destaca como el equipo a batir: ha ganado ocho de sus diez cruces hasta el momento, con dos segundos como peores parciales. Afronta la tercera jornada con un sólido liderato y 13 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Solgreen Les Roches de Elena de Tomás.

Pase a la Serie Final

Completada la tercera jornada de competición, las clases ORC y ClubSwan 42 han resuelto su Serie Preliminar y pasan a la Serie Final, a disputar el viernes y el sábado. En la nueva fase de competición, cada equipo multiplicará su resultado por 1,5 y cada regata cuenta, no hay descartes. El que tenga menos puntos al término de la ultima prueba del campeonato será el campeón de la 44 Copa del Rey Mapfre en su clase. Los Baleària Women’s Cup seguirán con sus cruces en formato Round Robin, que enfrentará a todos contra todos para decidir a los seis mejores equipos que lucharán por el título en la Medal Race del sábado.

La primera salida del viernes, penúltimo día de la 44 Copa del Rey MAPFRE, está programada a partir de las 13:00h para todas las clases salvo la femenina, que iniciará sus cruces a las 12:00h.