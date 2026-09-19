Palma celebra las bodas de oro del mítico Palacio de Son Moix con imágenes históricas de los hitos del deporte y donde el alcalde Jaime Martínez, ha inaugurado este sábado la Feria del Deporte, recuperada después de 13 años.

La feria se celebra durante todo este fin de semana y reúne a más de 100 entidades y federaciones deportivas que han preparado más de 180 actividades gratuitas para todas las edades y distribuidas por diferentes espacios del complejo deportivo.

El evento coincide con la celebración del 50 aniversario del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, inaugurado oficialmente el 17 de septiembre de 1976.

Durante estas cinco décadas, la instalación ha acogido algunas de las principales competiciones deportivas celebradas en Palma y se ha convertido en uno de los espacios deportivos de referencia de la ciudad.

Entre otros acontecimientos, Son Moix fue escenario de la Copa del Rey de Tenis de 1977, el Campeonato de Europa de Patinaje de 1978, el Campeonato del Mundo de Natación de 1993, la Universiada de 1999 y el Campeonato del Mundo de Triatlón de 2004.

Con motivo del aniversario, a lo largo del fin de semana se podrá visitar también una exposición al aire libre con imágenes históricas que recorren la evolución del complejo desde su construcción hasta la actualidad y recuerdan algunos de los acontecimientos deportivos más destacados celebrados en Son Moix.

La muestra reúne fotografías de diferentes etapas de la historia del recinto, con imágenes de fotoperiodistas como Torrelló, Joan Torres, Vives y Lorenzo Frau.

El alcalde ha descubierto la placa conmemorativa del 50 aniversario y ha visitado la exposición de fotografías históricas que repasa la trayectoria de Son Moix durante sus cinco décadas de historia.

Al acto han asistido también el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Asimismo, han estado presentes la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca; el director general de Deportes, David Salom; y el gerente del IME, Miguel Ángel Bennasar.

La inauguración ha contado además con una amplia representación de patrocinadores y colaboradores de la feria, así como de personas y entidades vinculadas a la historia de Son Moix.

Entre ellos figuraba el primer gestor y exgerente del IME durante 25 años, Juan Ordinas; el pionero como trabajador y director de Son Moix, Ángel Sastre; Cristina Grech, en representación del gimnasio Grech, pionero de la actividad física en Mallorca y usuario histórico de la instalación; y la presidenta de la Federación Balear de Natación, Núria Perea, en representación de la primera federación deportiva usuaria de Son Moix.

También han participado en el acto los exregidores de Deportes del Ayuntamiento de Palma Gaspar Oliver y Baldomero Oliver, así como el fotógrafo Lorenzo Frau, autor de algunas de las imágenes que forman parte de la exposición sobre la historia del recinto.