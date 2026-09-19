Cazados ‘in fraganti’ una red de carteristas rumanos que operaba en Palma: cinco detenidos acusados de desvalijar a personas mayores

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas de origen rumano, tres mujeres y dos hombres, por su implicación en varios delitos de hurto cometidos en Palma y otras zonas de Mallorca. Tres de los arrestados están además acusados de un presunto delito de pertenencia a organización criminal, según ha informado la Policía. Esta banda se dedicaba a desvalijar a turistas mayores, especialmente en zonas turísticas de la ciudad.

Los agentes del Grupo de Hurtos de la Policía Nacional en Palma sorprendieron a varios de los sospechosos cuando presuntamente estaban sustrayendo dinero y efectos personales a personas de avanzada edad. La primera actuación se produjo el pasado miércoles, cuando agentes que realizaban labores de prevención detectaron a varias personas a las que ya conocían por intervenciones anteriores. Los policías establecieron entonces un dispositivo de seguimiento para comprobar sus movimientos.

Tras recorrer varios kilómetros, el vehículo en el que viajaban se detuvo en Port d’Andratx. Dos mujeres bajaron del coche mientras un hombre permanecía en el asiento del conductor. Los agentes comenzaron a seguirlas a pie y, según la investigación policial, observaron cómo se colocaban detrás de una anciana y le sustraían dinero de su mochila.

Los policías se acercaron posteriormente a la víctima y comprobaron que llevaba la mochila abierta. La persona afectada manifestó que le habían desaparecido 35 euros. Los agentes mantuvieron vigiladas a las sospechosas y, minutos después, presuntamente volvieron a actuar. En esta ocasión se aproximaron a una pareja de jubilados y, según la Policía, sustrajeron la cartera del hombre.

Cuando las dos mujeres intentaron regresar al vehículo para abandonar el lugar, se percataron de que estaban siendo perseguidas por los agentes. El conductor trató presuntamente de facilitar la huida, pero los policías consiguieron interceptar a los tres implicados. La segunda víctima comprobó que le faltaba la cartera, en cuyo interior llevaba documentación y 250 euros.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de las tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto. Además, la Policía les atribuye un presunto delito de pertenencia a organización criminal debido a la supuesta coordinación con la que actuaban.

Según la investigación, una de las personas vigilaba a las posibles víctimas, otra ejecutaba presuntamente la sustracción y el conductor permanecía preparado para facilitar la huida. Las diligencias posteriores permitieron comprobar, además, que dos de los detenidos contaban con antecedentes por hechos similares.

Al día siguiente, los agentes del Grupo de Hurtos llevaron a cabo otro dispositivo en el Castillo de Bellver, una zona de Palma en la que se producen este tipo de sustracciones, especialmente entre turistas. Los policías localizaron a un hombre y una mujer a los que ya habían identificado en intervenciones anteriores y comenzaron a vigilarlos de forma discreta. Poco después, observaron cómo el hombre introducía presuntamente la mano en la mochila de una mujer de avanzada edad, mientras la acompañante trataba de ocultar la maniobra.

Los agentes intervinieron inmediatamente. La víctima manifestó que le faltaba su teléfono móvil. Según la Policía, los sospechosos intentaron deshacerse del terminal arrojándolo entre unos matorrales, aunque los agentes presenciaron la acción. La mujer reconoció el teléfono como suyo y, ante estos hechos, el hombre y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto.