Ibiza exige a Sánchez que los 532 pisos sociales de Can Escandell sean para los que lleven 10 años empadronados en la isla

Ibiza exige al Gobierno de Pedro Sánchez que los 532 pisos sociales de Can Escandell sean para los que lleven 10 años empadronados en la isla, después de que la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, rechazara esta medida que en Baleares está en vigor esta legislatura gracias al marco legal aprobado al respecto por el Govern de Marga Prohens.

No se sabe si por desconocimiento de este hecho, Rodríguez negó esta posibilidad, lo que ha motivado una reunión extraordinaria del denominado Consell de Alcaldes de Ibiza, que ha exigido formalmente al Gobierno de España, al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y a CASA 47 que las promociones públicas que desarrollen en Ibiza incorporen criterios que prioricen a los residentes de la isla.

El apartado 8 de la Ley 4/2025, de 18 de julio de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo aprobada por el Govern de Marga Prohens, establece que, para acceder a una vivienda protegida o sometida a cualquier régimen de protección pública, el beneficiario debe acreditar un mínimo de cinco años de residencia en Baleares.

En el caso concreto de Can Escandell, la propuesta impulsada por el alcalde Rafa Triguero plantea que las personas que acrediten diez años o más de residencia en Ibiza tengan preferencia en el acceso a las viviendas, reforzando así el objetivo de que esta gran promoción pública contribuya de forma efectiva a solucionar el problema habitacional de quienes ya viven y desarrollan su proyecto de vida en la isla, especialmente a los jóvenes.

El alcalde ha defendido que esta petición no pretende excluir a ciudadanos de otros territorios, sino conseguir que una actuación pública de esta magnitud responda en primer lugar a la emergencia residencial que sufre Ibiza.

“Una promoción de estas dimensiones debe convertirse en una herramienta efectiva para que familias, jóvenes y trabajadores que llevan años viviendo en la ciudad puedan permanecer en ella, especialmente teniendo en cuenta las dificultades extraordinarias de acceso a una vivienda en Ibiza”, ha destacado Triguero.

La propia ministra afirmó durante su visita que las viviendas serían para residentes en España y que los adjudicatarios deberán posteriormente empadronarse en la isla.

Triguero trasladó tanto a la ministra como a la secretaria de Estado de Vivienda la necesidad de que las 532 viviendas previstas en Can Escandell sirvan prioritariamente para dar respuesta a las graves dificultades de acceso a la vivienda que sufren quienes actualmente viven en la isla.

“Es fundamental que estas viviendas sean para residentes en Ibiza. Después de tantos años de espera, la esperanza de poder optar a viviendas no puede diluirse entre ciudadanos de otros puntos de España que quieran optar a tener un piso en Eivissa”, manifestó el alcalde tras conocer el criterio anunciado por el Ministerio”.

También el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha garantizado tras la reunión del Consell de Govern que esas viviendas serán para personas con un mínimo de cinco años de residencia en Ibiza.

«Tengo que darle una mala noticia a la ministra y para Rosario Sánchez: las viviendas de Can Escandell no van a ser para nadie más que para los ibicencos.»

«El artículo 70.8 de la Ley de Vivienda que ha hecho el PP aquí dice claramente que a las viviendas que tengan algún tipo de protección se les exigirá por ley al menos cinco años de residencia aquí», ha afirmado tras el Consell de Govern.

Costa, además, ha lamentado que la ministra socialista Isabel Rodríguez tenga un «amplísimo desconocimiento» de la situación de la vivienda en Baleares.