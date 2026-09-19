Roba dos botellas de alcohol y acaba rodando por las escaleras: huye del súper de la Intermodal y termina ensangrentada tras una aparatosa caída

En el pecado va la penitencia. Y nunca mejor dicho. Una mujer transexual, bastante conocida de la zona, roba dos botellas de alcohol de un supermercado y acaba rodando por las escaleras automáticas de la estación Intermodal de Palma y termina ensangrentada tras una aparatosa caída.

Los hechos ocurrieron este pasado viernes por la noche, alrededor de las 21:50 horas, en el Eroski de la Estación Intermodal, donde una mujer protagonizó un incidente que terminó con una aparatosa caída por las escaleras mecánicas.

Según las primeras informaciones, la mujer, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de sustancia estupefaciente, habría cogido una botella de cerveza y una botella de ron Cacique del supermercado antes de salir corriendo del establecimiento.

Durante su huida, se dirigió hacia las escaleras mecánicas y comenzó a subir por ellas. Sin embargo, cuando se encontraba prácticamente en la parte superior, tropezó y cayó por las propias escaleras, rodando varios metros y sufriendo un fuerte golpe.

La caída provocó que la mujer comenzara a sangrar abundantemente por el rostro, generando momentos de alarma entre las personas que se encontraban en la zona. Los primeros en acudir fueron los equipos de seguridad de Vectalia y Trablisa, que prestaron asistencia a la mujer mientras se daba aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron posteriormente efectivos del SAMU-061, además de agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, para atender la situación y esclarecer las circunstancias del suceso. La presencia de los servicios sanitarios y de las fuerzas de seguridad generó una gran expectación en la zona, especialmente debido a la cantidad de sangre que presentaba la mujer tras la caída.

Tras ser atendida en el lugar, finalmente decidió marcharse a pie, pese a las heridas que presentaba en el rostro. El suceso se produjo en torno a las 21:50 horas de este viernes y las circunstancias exactas del incidente quedan pendientes de las actuaciones correspondientes.